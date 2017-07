Rollenspiele im Gefängnis Der Ire Nicholas Osbourne hat das Knasthotel von Wilfried Lindemann übernommen. Hier treffen sich die Fans außergewöhnlicher Erlebnisse.

zurück Bild 1 von 2 weiter Hinter diesen Mauern denkt man an Flucht – oder auch nicht: Das alte Gefängnis ist heute Knastherberge. © Kristin Richter Hinter diesen Mauern denkt man an Flucht – oder auch nicht: Das alte Gefängnis ist heute Knastherberge.

Nicholas Osbourne mit seinem Labrador Wago 2. Ihm gehört die Gefängnispension seit einiger Zeit, er vermietet die Einrichtung im Internet.

Wer bei Holiday-Check schaut, geht leer aus. Da steht noch, dass die Pension Altes Gefängnis Großenhain dauerhaft geschlossen ist. Urlaub wie im Knast – gibt es hier nicht mehr. Oder doch? Wer so drauf ist, sich einen orangefarbenen Guantánamo-Overall als Freizeitoutfit oder die originale schwarz-weiße Kluft überstreifen zu wollen, muss woanders suchen: auf der Internetseite von Nicholas Osbourne. Der bietet in Großenhain Gefängnis-Feeling bei Wasser und Brot an, wo Gäste auf Wunsch sogar eingesperrt werden und nur verordneten Freigang bekommen.

Nicholas Osbourne, gebürtiger Ire, war 2006 erstmalig selbst Gast im Knast hinter der Mauer an der Meißner Straße. Mittlerweile sei er zwölfmal in Großenhain gewesen und wolle am 24. Juli sogar hierher ziehen, sagt der 59-Jährige im SZ-Gespräch. Schon im Vorjahr hat er das Gebäude von Gerüstbauer Wilfried Lindemann gekauft, jetzt sei es an eine Betreibergesellschaft übergegangen. Gemeinsam mit einem Deutschen und einem Niederländer will Osbourne die originalerhaltene Einrichtung als Knastherberge weiter vermarkten. Doch offenbar hat er auch Neider.

Das Schild ist verschwunden

Ein Herr Reppe, der sich früher in Absprache mit Willy Lindemann um die Buchungen kümmerte und mit seiner Telefonnummer noch auf der Internetseite www.pensionaltesgefaengnis.de steht, ist nicht gut auf Nicolas Osbourne zu sprechen. Er unterstellt ihm, zwar reich geerbt, aber kein glückliches Händchen beim Geldausgeben zu haben. „Alles Lüge“, widerspricht Nicolaus Osbourne. Authentische realistische Gefängnisrollenspiele in der „JVA Großenhain Prison (Gefängnis)“ seien nach wie vor möglich, das Haus nicht geschlossen. Es gäbe auch Interessenten. Allerdings ist das Schild „Pension Altes Gefängnis“ tatsächlich von der Fassade verschwunden. Laut Osbournes irischer Internetseite www.insideoutventure.ie hat die Gesellschaft Inside Out Venture Ltd. im Südwesten Irlands ein authentisches Gefängnis gefunden. In der Hauptstadt Dublin gäbe es etwas Ähnliches wie in Großenhain. Die Adresse der Firma, die übersetzt das Abenteuer „drinnen zu überleben“ anbietet, ist allerdings schon die Meißner Straße 41a in Großenhain.

Rund fünf Jahre lang stand das Knasthotel mehr oder weniger leer, nur gelegentlich brannte an Wochenenden das Licht. Mitte 2011 schlossen Melanie und Frank Kußauer ihren Herbergsbetrieb. Die Münchner hatten das Gebäude von Wilfried Lindemann gemietet, kamen am Ende aber nicht mehr mit ihm überein. Sie hatten viel Arbeit ins alte Gefängnis gesteckt, unter anderem eine Heizung eingebaut, weil sie dem Übernachtungsbetrieb gute Chancen einräumten. Melanie Kußauer konnte als Tourismus-Betriebswirtin die Erlebnisherberge gut vermarkten. Es kamen sogar Reisegruppen nach Großenhain, um aus Spaß mal hinter Schloss und Riegel zu schlafen – wohl aber zu wenige.

Es gibt eine Mitgliedergruppe

Nicholas Osbourne und sein Team wollen augenscheinlich genau daran anknüpfen. Per Internet bieten sie die Knasterfahrung als teambildende Maßnahme, für Junggesellenabschiede, Polterabende oder Geburtstage an. Fünfmal pro Jahr sollen authentische Gefängnis-Rollenspiele mit Beherbergung stattfinden. Die gäbe es auch jetzt schon mit einer festen Gruppe, die monatlich für eine Woche kommt. Darüber hinaus sei eine Gefängnis-Radiostation eingerichtet. Osbourne schwärmt sogar, dass der Großenhainer Knast das beste authentische Gefängniserlebnis weltweit bietet. Laut Homepage gehen seine Bestrebungen auch nach Island und Hongkong.

Allerdings kann so eine Knasterfahrung die gewohnten Persönlichkeitsrechte erheblich einschränken. „Delinquenten“ müssen sich nach der Ankunft nackt ausziehen und werden an allen Körperteilen nach „Schmuggelware“ untersucht. Deshalb werden nur Besucher über 18 Jahre zugelassen. Die Prozedur wird bei Männern und Frauen gleichermaßen durchgeführt, ob sie jung oder 80 Jahre alt sind. Der Tag im Knast startet schon sieben Uhr morgens, Handschellen sind selbstverständlich. Die Insassen werden zur Reinigung ihrer Zelle verpflichtet, sie müssen Arbeitsleistungen erbringen und sich dem Vorgesetzten stellen. Da kann schon auch mal körperliche Züchtigung befohlen werden. Außerdem gibt es Lerneinheiten, zum Beispiel für englische Besucher in deutscher Sprache.

Angestrebte Strafe angeben

Damit Knastbesucher nicht zu Schaden kommen, werden vorher etwaige gesundheitliche Probleme abgefragt. Der Interessent muss seine Kleidergröße angeben und ein „Polizeifoto“ mitschicken. Auch soll er neben seinem Wunschdatum für den Gefängnisaufenthalt eine „angestrebte Strafe oder den Urteilsgrund“ nennen.

Der Besuch des Großenhainer Gefängnisses bleibt also auch nach dem Betreiberwechsel eine Insidergeschichte. Ob Nicholas Osbourne mal zu einem Tag der offenen Tür einladen will, bleibt abzuwarten.

zur Startseite