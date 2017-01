Rollende Zeitbombe auf der Autobahn Die Polizei zieht einen Tanklaster mit technischen Mängeln aus dem Verkehr – kein Einzelfall.

Auf der Autobahn stoppte die Polizei einen Tanklaster. © dpa

Eine Bremsanlage komplett kaputt, die Gesamtbremsleistung unter 30 Prozent, die Lager der Achsaufhängungen ausgeschlagen, ein Stoßdämpfer abgerissen: Eine Streife der Bautzener Autobahnpolizei hat am Dienstagnachmittag ihren Augen nicht getraut, als sie an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf einen Sattelschlepper mit Tank-Auflieger kontrollierte, der mit 24 Tonnen Glycerin beladen war. Ein hinzugezogener Sachverständiger stufte das Fahrzeug als verkehrsunsicher ein. Die Polizisten untersagten dem 26-jährigen Fahrer die Weiterfahrt. „Sowohl ihm als auch dem Halter drohen jetzt erhebliche Bußgelder und ein Verfallsverfahren“, sagt Polizeisprecherin Martyna Fleischmann.

Eine rollende Zeitbombe auf der Autobahn. „Leider ist das kein Einzelfall“, weiß der Leiter des Bautzener Autobahnreviers, Martin Hottinger. Im letzten Jahr haben seine Kollegen mehr als 200 Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, weil sie eklatante technische Mängel aufwiesen. In beinahe der Hälfte der Fälle waren die Fahrzeuge derart verkehrsunsicher, dass die Polizisten sie gleich an Ort und Stelle zu Schrott erklärten und stilllegten. „Der technische Zustand mancher, häufig in Osteuropa beheimateter Lkw ist nach wie vor besorgniserregend“, sagt Hottinger. Mängel an der Bremsanlage, an den Federungen und tragenden Elementen des Rahmens, seien keine Seltenheit. Die Polizei will deshalb weiter verstärkt kontrollieren.

zur Startseite