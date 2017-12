Rollende Reviere Die Polizei in der Oberlausitz hat 13 moderne Fahrzeuge bekommen. Nicht nur das Design ist daran neu.

13 modern ausgestattete Streifenwagen sind am Donnerstag in Görlitz an ihre Besatzungen übergeben worden. © Polizei

Bautzen/Görlitz. Glänzend und im neuen Farbdesign der sächsischen Polizei standen sie da: 13 interaktive Funkstreifenwagen, die Polizeipräsident Torsten Schultze kurz vor dem Wochenende an ihre Besatzungen übergab. Die zwölf VW Passat Variant und ein Mercedes Vito werden ab sofort in den sechs Polizeirevieren der Landkreise Bautzen und Görlitz sowie in der Verkehrspolizeiinspektion eingesetzt.

Mit den neuen, interaktiven Funkstreifenwagen geht im Freistaat auch eine qualitative Fortentwicklung des Arbeitsplatzes der Streifenbeamten einher. Dazu bedarf es einer Vielzahl moderner, dienstlicher Ausrüstungen – von der Verkehrssicherungsausstattung über ein mobiles Büro, den Stopp-Sticks zum Anhalten flüchtender Fahrzeuge, ein kriminaltechnisches Besteck bis hin zur zusätzlichen Körperschutzausstattung der Beamten. Für all das war der Laderaum des bisher verwendeten Streifenwagens vom Typ VW Golf Variant mittlerweile schon etwas eng bemessen. Torsten Schultze: „Darum ist die sächsische Polizei mit den größeren Dienstfahrzeugen nun den nächsten Schritt gegangen, um unseren Beamten zeitgemäße und zweckmäßige Arbeitsbedingungen zu bieten.“

Sichere Fahrzeuge

Auch die Sicherheit ihrer Streifenbeamten liegt der sächsischen Polizei am Herzen. So verfügt der heute in Dienst gestellte Mercedes Vito, der nunmehr bei der Verkehrspolizeiinspektion in Bautzen eingesetzt wird, über eine fluoreszierende Folierung, um besonders bei nächtlichen Einsätzen insbesondere auch auf der A 4 besser wahrgenommen zu werden. So lassen sich Gefahrensituationen oder gar Unfälle weiter reduzieren.

Die modernen Dieselfahrzeuge verfügen über handelsübliche, ausreichend leistungsstarke Motorisierungen, die mittlerweile in fast allen sächsischen Polizeifahrzeugen eingesetzte interaktive Funktechnik sowie eine auf die Bedürfnisse der Streifenbeamten zugeschnittene Innenausstattung. In der sogenannten Lichtbrücke auf dem Dach der Streifenwagen sind weitere Neuerungen „versteckt“: So sind auch dort blaue Zusatzblitzlichter nach vorn und orangefarbenes LED-Warnlicht nach hinten eingebaut, damit die Fahrzeuge im Einsatz noch besser wahrgenommen werden können. (szo)

