Rollende Kommandozentrale muss in die Werkstatt Der Einsatzleitwagen des Landkreises wird für 153 000 Euro modernisiert. Ersatz gibt es nicht, einen Notfallplan schon.

Im Inneren des ELW 2 befinden sich Kommunikationstechnik und auch ein Beratungsraum.

Gerätewart Rene Gärtner steht vor dem Einsatzleitwagen des Landkreises am Feuerwehrhaus Kreischa. Dieser sogenannte ELW 2 ist seit 2007 dort untergebracht. Bald muss das Fahrzeug aber weg – für drei Monate. Es wird modernisiert.

Kreischa. Es war sein bisher letzter Einsatz. Nachdem am 13. November bei Bauarbeiten in der Heidenauer Mühlenstraße eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden war, sperrte die Polizei das Gebiet um den Fundort im Umkreis von 650 Metern ab. 4 700 Menschen mussten bis zur Entschärfung ihre Wohnungen verlassen – mehr als bei den Fluten 2002 und 2013.

Mittendrin war auch der Einsatzleitwagen 2 des Landkreises, der sonst – wie auch jetzt wieder – im Kreischaer Feuerwehrgerätehaus steht. Doch bald wird der Zwölf-Tonner rundum modernisiert. „Im Zuge der Umstellung auf Digitalfunk vor zwei Jahren ist es an der Zeit, dass auch der ELW 2 von analog auf digital umgestellt wird“, sagt Kreischas Bürgermeister Frank Schöning (FBK). Darüber hinaus sei eine Anpassung bei Hard- und Software notwendig. Kabel werden ausgetauscht und die ganze Technik des Einsatzleitwagens soll auf den neuesten Stand gebracht werden.

Der Gemeinderat Kreischa hat bei seiner jüngsten Sitzung der Modernisierung zugestimmt und den Auftrag dafür an die Binz Ambulance- und Umwelttechnik GmbH aus Ilmenau in Thüringen vergeben, wo das Auto auch umgerüstet wird.

Der Kostenpunkt: rund 153 000 Euro. Davon hat Kreischa bereits im laufenden Haushaltjahr 120 000 Euro bereitgestellt, im Etat 2018 ist die restliche Summe dafür eingeplant. Doch warum muss Kreischa, das ohnehin nicht viel Spielraum für große Investitionen hat, die Modernisierung des Kreisfahrzeugs bezahlen? „Die Kosten bekommen wir zu 100 Prozent zurück“, versichert Schöning. Wie bei vielen Förderverfahren werde das Geld zunächst vorgestreckt. „Entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Landkreis wird die Maßnahme vollständig über Fördergeld des Freistaates beziehungsweise über Mittel des Landkreises finanziert“, betont er.

Mit dem ELW 2 können Einsätze bei Katastrophen, großen Schäden oder Evakuierungen im und bei Bedarf auch außerhalb des Kreises besser koordiniert werden. Auch grenzüberschreitend sind Einsätze des Fahrzeugs möglich. Kreischa hatte einst gute Chancen, bei der Anschaffung dieser Feuerwehrleitzentrale auf Rädern von einem Förderprogramm zu profitieren. Das sei der eigentliche Hauptgrund, wieso der ELW 2 seit April 2007 in Kreischa steht, nicht die durchaus zentrale Lage der 4 500-Einwohner-Gemeinde im Kreis.

Der Neuwagen hatte knapp 331 000 Euro gekostet. Finanziert wurde er mit Fördermitteln der EU und des Freistaates. Im Kofferaufbau des Fahrzeugs befanden sich eine damals hochmoderne Kommunikationstechnik und ein Beratungsraum mit Sitzplätzen. So hat die Einsatzleitung eine gute Basis, um die Aktionen zu koordinieren. Das war nicht nur in Heidenau der Fall.

Beim Juni-Hochwasser 2013 wurde der ELW 2 in Königstein und später auch in Dippoldiswalde eingesetzt. Bei dem Brand im Februar in der Gießerei in Schmiedeberg wurde das Fahrzeug ebenfalls genutzt.

Die Umrüstung soll im ersten Quartal 2018 beginnen und voraussichtlich rund drei Monate dauern. Einen Ersatz für das „Feuerwehrbüro auf Rädern“ gibt es allerdings nicht im Landkreis. „Der ELW 2 ist hier der einzige Einsatzleitwagen in dieser Größe und mit diesem Funktionsumfang“, so Stefan Meinel vom Landratsamt in Pirna.

Doch es gibt auch einen Notfallplan: Ist das Fahrzeug nicht einsatzbereit, weil es in der Werkstatt steht, umgerüstet wird oder bereits im Einsatz ist, greife das Einsatzleitsystem der integrierten Regionalleitstelle in Dresden auf den nächsten verfügbaren ELW 2 zurück. Dafür kommen – je nach Einsatzort – das entsprechende Fahrzeug der Berufsfeuerwehr Dresden oder das Pendant des Landkreises Meißen als nächste Alternativen infrage. Und, um seine Aufgaben im Katastrophenschutz erfüllen zu können, hält der Landkreis auch einen ELW 1 für die Führungsgruppe Brandschutz vor. Dieser sei am Standort in Dürrröhrsdorf-Dittersbach untergebracht.

