Rollen Plus-Busse bald durch den Kreis? Die Verkehrsplaner wollen damit die Linien in Mittelsachsen besser verknüpfen. Aber noch steht das Fördergeld für die neuen Fahrzeuge aus.

Die erste Stufe des Plus-Bus-Netzes beinhaltet die Aufrüstung der Linie Freiberg – Großvoigtsberg – Nossen – Roßwein – Döbeln. © Eckardt Mildner/Archiv

Mit sogenannten Plus-Bussen soll der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Kreis Mittelsachsen spürbar verbessert werden. Plus-Busse gibt es unter anderem bereits im Großraum Leipzig. Diese Fahrzeuge sollen dort eingesetzt werden, wo es zwar Bahnhaltepunkte gibt, aber für die Weiterfahrt auf das Land oder zu bedeutsamen Orten die Busanschlüsse fehlen, erläutert Henning Schmidt vom Verkehrsunternehmen Regiobus Mittelsachsen in Mittweida und fügt hinzu: „Anders als bei der Bahn können mit den Plus-Bussen die Linien flexibler gestaltet werden“.

„Den Auftrag für die Bestellung der Fahrzeuge können wir erst nach Erhalt des Fördermittelbescheids erteilen“, sagt Jeanette Kiesinger, Sprecherin des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS). Sollte alles nach Plan laufen, rechnet sie ab Mai 2018 mit der Inbetriebnahme der ersten neuen Plus-Busse. Im nächsten Jahr soll dann ein ganzes Netz mit den Plus-Bussen aufgebaut werden. „Dabei sollen mit einer maximalen Übergangsdauer von zehn Minuten alle betreffenden Anschlüsse an den Schienenpersonennahverkehr und andere Plus-Bus-Linien sicher sein“, sagt Kiesinger. Die Busse sollen täglich verkehren.

Noch aber würde das Fördergeld fehlen, sagt die Sprecherin des VMS, der mit dem im Vorjahr beschlossenen Nahverkehrsplan auch in Mittelsachsen weiter an raschen Verbindungen und geringen Wartezeiten bastelt. „Benötigt werden nach bisherigen Berechnungen 1,7 Millionen Euro. Wir hoffen, dass spätestens Anfang 2018 die Fördermittel fließen“, sagt Jeanette Kiesinger.

Dass das auch so in Zukunft umgesetzt wird, darauf setzt Jörg Woidniok, Chef der Fraktion CDU/Regionalbauernverband im Kreistag Mittelsachsen. „Die Mobilität der Menschen spielt schon wegen der Größe des Kreises eine große Rolle. Der öffentliche Personennahverkehr muss sich an den Bedürfnissen der Einwohner orientieren“, betont Woidniok, der den VMS und die Verkehrsunternehmen mit dem Aufbau des Plus-Bus-Netzes auf dem richtigen Weg sieht. Ob das jetzige Streckennetz so erhalten werden kann, hängt seiner Ansicht nach auch davon ab, wie es den Unternehmen gelingt, geeignetes Personal zu finden.

Weitaus kritischer äußerte sich Gottfried Jubelt, Fraktionschef der Linken im Kreistag. Er ist vor allem mit den Entwicklungen im ländlichen Raum unzufrieden, da die Linienfahrten besonders in den Abendstunden und am Wochenende weiter rückläufig seien. Zwar hofft auch er mit dem Aufbau des Plus-Bus-Netzes auf steigende Fahrgastzahlen. Noch müsse aber abgewartet werden, wie sich alles entwickelt. Daher habe gegenwärtig für Jubelt der Erhalt des vorhandenen Liniennetzes oberste Priorität. Damit nicht genug: „Die Anzahl der Tarifzonen ist unübersichtlich. Aus den fünf Verkehrsverbünden Sachsens muss einer gemacht werden“, mahnt Jubelt an, der sich zweimal im Jahr im Kreistag einen Bericht vom Verkehrsverbund wünscht.

Beide Kreisräte bedauerten darüber hinaus die Auflösung des Fahrgastbeirats des VMS, an dessen Stelle das Fahrgastforum gerückt ist. „Das erste fand im August in Chemnitz statt. Es wurden viele Fragen gestellt“, so VMS-Sprecherin Kiesinger. 2018 seien solche Veranstaltungen auch in Mittelsachsen und im Erzgebirgskreis geplant. Sie hatte das Aus des Fahrgastbeirats damit begründet, dass in dem Gremium viele Anliegen von Bürgern zu Sprache gekommen seien, die mehr den Verkehrsbetrieb als den Verkehrsverbund betrafen. (fp)

zur Startseite