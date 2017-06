Rolle rückwärts beim Sportinternat Hort und Internat des SC sollten dem Obdachlosenheim weichen. Nun bleibt erst mal alles beim Alten – fast.

Der Sportclub geht davon aus, das Gebäude an der Freitaler Straße nun doch weiter nutzen zu können. Das gefällt dem DRK allerdings gar nicht. © Klaus-Dieter Brühl

Die jungen Leistungssportler sowie der Hort des Sportclubs Riesa (SC) können nun doch an der Freitaler Straße bleiben. Eigentlich sollte in diesem Sommer der Umbau beginnen, damit das Obdachlosenheim und die Tafel in das städtische Gebäude einziehen können. Doch daraus wird erst einmal nichts. „So lang es keine Alternative für den Hort gibt, können wir im Haus logischerweise nicht bauen“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. An einer Lösung werde gemeinsam mit dem SC gearbeitet. Fragt man beim Sportclub nach, klingt das jedoch schon wieder anders: „Wir haben von der Stadt das Signal bekommen, dass wir in dem Gebäude bleiben können“, erklärt SC-Sprecher Sebastian Lohse.

Noch im vergangenen Dezember hatten der SC und die Stadt zusammen verkündet, dass der Verein den Wohnblock zum Schuljahresende räumt. Dies sollte auch mit einer Neuausrichtung des Internats einhergehen. Das neue Konzept, das trotz allem ab kommendem Schuljahr greifen soll, sieht vor, dass die minderjährigen Sportler in Wohngemeinschaften zusammenleben. Eine ganztägige Betreuung wird es nicht mehr geben. Bislang konnten Kinder bereits im Grundschulalter aufgenommen werden. „Die Altersgrenze liegt künftig bei 16 Jahren. In der nahe gelegenen SC-Geschäftsstelle haben die Schüler aber nach wie vor tagsüber Ansprechpartner“, so Lohse.

Abweisen müsse der Verein wegen der neuen Altersgrenze keinen der aktuell rund 20 Schüler. „Nach den Sommerferien haben alle das Alter erreicht.“ Die meisten Schüler stammen aus Ostdeutschland, vereinzelt kommen die Internatsbewohner aber auch von weiter her. Riesa den Rücken gekehrt habe wegen der Querelen bislang niemand, sagt Sebastian Lohse. „Für die Eltern war das zuletzt keine einfache Situation, weil lang unklar war, wie es weiter geht. Die Veränderungen bedauern wir als Verein natürlich auch.“ Wie das abgespeckte Angebot ab dem neuen Schuljahr heißen wird – darüber hat sich der SC bislang noch keine Gedanken gemacht.

Die Unterbringung und Betreuung der auswärtigen Sportler belastet Riesas größten Sportclub seit Jahren – trotz der Elternbeiträge und der finanziellen Zuschüsse aus der Stadtkasse. In den vergangenen Jahren unterstützte die Stadt das Sportinternat mit 40 000 Euro jährlich in Form eines Betriebskostenzuschusses. Zum Vergleich: Im Jahr 2004 war der Zuschuss mit knapp 100 000 Euro noch mehr als doppelt so hoch. „Unter diesen Umständen können wir nicht weitermachen wie bisher“, so Lohse. Ziel der Stadt ist es, die Internatsförderung ab 2018 einzustellen. Das hatte Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) Anfang des Jahres im Stadtrat gesagt.

DRK reagiert empört

Von Stadtsprecher Uwe Päsler heißt es dazu nun anderslautend: „Die Förderung und Unterbringung auswärtiger Sportler ist ein Erfolgsmodell, das beweisen die sportlichen Erfolge. Wir sind uns darüber mit dem SC einig, dass wir uns das als Sportstadt erhalten.“ Das hofft auch SC-Sprecher Sebastian Lohse: „Es wäre schön, wenn sich die Stadt an dieser Stelle weiterhin für den Leistungssport einsetzt.“ Das neue Konzept sei zwar deutlich günstiger, komme aber dennoch nicht ohne Fördermittel und Sponsoring aus. Für den Sporthort mit aktuell rund 50 Kindern ändere sich hingegen gar nichts. „Das Konzept wird gut angenommen. Alles bleibt, wie und wo es ist“, so Lohse.

Eine Nachricht, die die Eltern der Hortkinder und die Mitarbeiter beruhigen dürfte. Beim DRK, das Obdachlosenheim und Tafel betreibt, ruft die Neuigkeit hingegen Frust hervor. „Das kann nicht sein, das höre ich zum ersten Mal. Ich bin total baff“, sagt Falk Glombik, Chef des DRK-Kreisverbandes Riesa. „Wir haben mit einem zeitnahen Umzug gerechnet. Daher wurde zuletzt auch nicht mehr investiert. Das Gebäude an der Klötzerstraße ist eine Ruine.“ Er habe angenommen, dass das Problem der mangelhaften Unterbringung bald endlich gelöst sei. „Schon in der Ära Köhler wurde nach einem neuen Standort gesucht“, so Glombik.

Ähnlich klingt die Reaktion des CDU-Landtagsabgeordneten Geert Mackenroth. Er ist der Schirmherr der Riesaer Tafel. „Das ist ein offenbar endloses, trauriges Kapitel in der Stadt Riesa.“ Das Quartier an der Klötzerstraße sei in einem Zustand, „der nah daran ist, menschenunwürdig zu sein“. Er könne nur an die Stadt appellieren, schnell einen Gegenvorschlag zu machen. „Wenn sie das nicht schafft, sollte die Stadt dem DRK die Suche nach einem neuen Gebäude selbst überlassen und die Kosten durch Fördergelder ausgleichen. Die Unterbringung ist nun mal eine Pflichtaufgabe“, so Mackenroth.

Dem Rathaus sei „sehr wohl bewusst, dass schnell eine nachhaltige Lösung für das Obdachlosenheim gefunden werden muss“, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler.

