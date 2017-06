Rolle rückwärts beim Schluchtenwald Seit Jahren ist ein Zugang zum Stadtpark gesperrt. Die Stadt möchte das gern ändern – kann aber nicht allein entscheiden.

Der Zugang zum Stadtpark am Schluchtenwald ist seit fünf Jahren dicht. Nun rückt eine Reparatur in greifbare Nähe © Archivfoto: Sebastian Schultz

Die gute Nachricht zuerst: Es naht Rettung für den geschundenen Strehlaer Schluchtenwald an der B 182. Die weniger gute Nachricht: Einen so hohen Schutz, wie die Stadt ihn gern für den Steilhang am Stadtpark gehabt hätte, wird es nicht geben.

Das Problem am Schluchtenwald ist simpel: Der Hang unweit des Nixenbades erodiert immer mehr. Ursache ist Wasser, das besonders bei Starkregen vom benachbarten Feld über die Bundesstraße und den Fußweg weitgehend ungebremst den Hang hinunterschießt und dabei Erde mit ins Tal reißt. Aus Sicherheitsgründen ist der Zugang zum Stadtpark deshalb seit fünf Jahren gesperrt, da die Treppenstufen und Wege schon weggespült sind.

So simpel wie das Problem erscheint auch die Lösung. Einen Vorschlag, wie das Wasser kontrolliert in die Schlucht abfließen kann, gibt es. Zumindest auf dem Papier: Schon seit Jahren wird über ein Bauwerk gesprochen, in dem das Wasser gesammelt und abgeleitet wird.

Was die Sache kompliziert macht, sind die Zuständigkeiten: Weil das Land für die Bundesstraße zuständig ist, ist das Bauwerk für die Wassersammlung auch Sache des Freistaates. Für den Schluchtenwald wiederum ist die Stadt verantwortlich.

Land beteiligt sich an Kosten

Die Stadt will den Schluchtenwald sanieren – und sie muss es sogar. Denn das Projekt gehört zum Wiederaufbau-Plan nach der Flut von 2013. Bis 2019 müssen alle Projekte abgearbeitet werden. Klingt nach viel Zeit, ist es aber nicht. Denn die Bauvorhaben sind aufwendig in der Vorbereitung. Und gebaut werden kann auch nicht zu jeder Jahreszeit.

Für zusätzliche Diskussionen sorgten jetzt die Wünsche der Stadt. Die wollte, dass das Land das Bauwerk für stärkere Regenfälle auslegt. Um die knappe Stadtkasse zu schonen, hatte die Stadt außerdem auf eine Kostenteilung für das geschätzt 215 000 Euro teure Regenrückhaltebauwerk gedrängt.

Nun gibt es offenbar einen Kompromiss: Die Stadt wird aus ihrem Haushalt nur rund 60 000 Euro beisteuern müssen, der Rest kommt aus Fördermitteln und vom Land. Dafür bleibt der Schutzgrad unverändert. Zwar hätte die Stadt ihn erhöhen lassen können. Die dazu nötige Umplanung des Bauwerks hätte die Stadt aber aus ihrer Tasche bezahlen müssen. Ein Risiko, das Stadt und Stadträte dann doch nicht eingehen wollten. Zumal diese Umplanung einen Bau noch weiter verzögert hätte. „Lieber überhaupt ein ordentlicher Schutz als gar keiner“, so die Devise der Stadt.

Nun müssen sich Stadt und Anlieger zwar mit einem niedrigen Schutzgrad begnügen. Allerdings stehen die Chancen gut, dass über den Sommer die Planungen für das Bauwerk so weit gedeihen, dass die Baumaßnahme in diesem Herbst ausgeschrieben werden kann. Im nächsten Jahr könnte dann das Rückhaltebauwerk gebaut und der Schluchtenwald saniert werden.

