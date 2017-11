Rolle rückwärts bei den Elternbeiträgen Im zweiten Anlauf haben Olbersdorfs Gemeinderäte niedrigere Erhöhungen beschlossen – als Reaktion auf eine Petition.

Symbolbild © dpa

Keine zwei Monate klebte der Makel an Olbersdorf, von allen Gemeinden im Landkreis Görlitz künftig die höchsten Elternbeiträge für die örtlichen Kindertagesstätten zu erheben. In der September-Sitzung hatten die Gemeinderäte mit knapper Mehrheit die Elternbeiträge für kommunale Kindertagesstätten und Einrichtungen Freier Träger im Gemeindegebiet auf eine Höhe angepasst, die den Spitzenwert im Landkreis bedeutet hätten. So sollten Eltern ab 1. Januar 2018 für neun Stunden Betreuung in der Kinderkrippe 225 Euro im Monat (bisher 195 Euro) bezahlt werden, für eine neunstündige Betreuung im Kindergarten 144 Euro (bisher 110 Euro), für sechs Stunden Hortbetreuung 80 Euro (bisher 65 Euro), für fünf Stunden Hortbetreuung 66 Euro (bisher 55 Euro).

Nun haben die Gemeinderäte bei diesem Thema eine Art Rückwärtsrolle hingelegt. In ihrer jüngsten Sitzung am vergangenen Donnerstag haben sie mit einer großen Mehrheit, bei vier Gegenstimmen, beschlossen, die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten in der Gemeinde weniger drastisch anzuheben als bisher gedacht. Eltern sollen nun in Olbersdorf ab 1. Januar 2018 für neun Stunden Betreuung in der Kinderkrippe 210 Euro im Monat bezahlen, für eine neunstündige Betreuung im Kindergarten 123 Euro, für sechs Stunden Hortbetreuung 72 Euro sowie für fünf Stunden Hortbetreuung 60 Euro. Die Beiträge gelten jeweils für das erste Kind, daneben gibt es abgestufte Beiträge für Geschwisterkinder, weniger Betreuungsstunden oder alleinerziehende Eltern.

Für das Umdenken im Gemeinderat ist vor allem eine Petition verantwortlich, hinter der Hunderte Eltern stehen, die ihre Kinder in die drei Kindertagesstätten in der Gemeinde bringen. „Am 6. November ist die Petition per Post in der Gemeindeverwaltung eingegangen, am 9. November sind Elternvertreter aller drei Kindereinrichtungen bei mir im Amt gewesen und haben zusätzlich zur Petition noch eine Liste mit 406 Unterschriften übergeben“, hat Bürgermeister Andreas Förster (FDP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärt. In ihrer Petition haben die Olbersdorfer Eltern darauf hingewiesen, dass die im September vom Gemeinderat beschlossene Erhöhung der Elternbeiträge viele Familien trifft, die meist ein sehr kleines Budget hätten. „Diese trifft die Erhöhung besonders hart und sie werden mit spitzem Bleistift rechnen müssen, ob ein Gaststättenbesuch oder der Besuch des Volksbades Olbersdorf, ein Besuch des Tierparks oder ein Ausflug mit der Kleinbahn mit der Familie zukünftig noch möglich sein wird“, heißt es in der Petition. In dieser forderten die Eltern die Gemeinderäte deshalb dazu auf, den Beschluss vom September aufzuheben und über die Anpassung der Elternbeiträge erneut zu beraten und zu beschließen.

Dieser Forderung sind die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung nun nachgekommen – im Beisein vieler Eltern, welche die Entscheidung mit Applaus bedachten. Für die Gemeinde bedeutet der Beschluss aber, dass sie nun mehr für die Betriebskosten in den Kindertagesstätten bezahlen muss. Denn mit den Elternbeiträgen sowie Zuschüssen vom Freistaat und Kommunen werden ausschließlich diese Betriebskosten, in denen Personal- und Sachkosten zusammengefasst sind, bezahlt. Für die Elternbeiträge gibt es dafür laut Gesetz vorgeschriebene Bereiche: bei den Kinderkrippen zwischen 20 und 23 Prozent sowie bei Kindergärten und Horten zwischen 20 und 30 Prozent der Betriebskosten. Da laut Bürgermeister Förster der Anteil des Freistaates jedoch seit Jahren stagniere, müsse die Gemeinde in Fällen, wo die Elternbeiträge eher am unteren Bereich des möglichen Korridors angesetzt werden, mehr bezahlen. „Der Gemeindeanteil steigt bei niedrigeren Elternbeiträgen“, so Förster.

Durch die nun niedrigeren Beiträge fehlen Olbersdorf rund 67 000 Euro, hat Gemeinderat Mike Herglotz (100pro Olbersdorf) ausgerechnet. Geld, das die Gemeinde gern für Investitionen, darunter in den Kindereinrichtungen, eingesetzt hätte. Doch diese Diskussion entspann sich im Gemeinderat erst nach dem Beschluss über die geringere Erhöhung der Elternbeiträge – vor der Beschlussfassung wollte sich keiner der Räte zu Wort melden. Einig waren sich die Gemeinderäte jedoch darüber, dass sie im Grunde der falsche Adressat für die Petition der Olbersdorfer Eltern gewesen sind. Die Eltern hätten die Petition an das Land Sachsen richten müssen, hieß es. Das wird auch anderswo so gesehen: So hatten die Löbauer Stadträte jüngst gegen eine Erhöhung der Elternbeiträge gestimmt. Der Freistaat mache Gesetze, die Kommunen aber müssten dann von den Eltern das Geld eintreiben, kritisierten die Stadträte.

zur Startseite