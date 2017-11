Roland unterm Hammer Bislang hat ein Fan kein Ticket für die Kaisermania. Jetzt hofft er auf die SZ-Auktion.

Neben unzähligen Goldenen Schallplatten besitzt Roland Kaiser jetzt auch die Ehrenmedaille der Stadt Dresden. © Sven Ellger

Damals hatte er noch lange Haare. Mit seinem strahlend weißen Lächeln sang er sich in die Herzen seiner Fans. 1980, da erinnert sie sich noch genau, erreichte Roland Kaiser mit seinem Lied „Santa Maria“ auch das Herz von Steffi Haase. Seitdem ist die Königsbrückerin Fan. CDs, Sofakissen, T-Shirts, Tassen – Haase besitzt viele Fanartikel. Zu ihrem Stolz zählen auch signierte CDs und eine Autogrammkarte. Mehr als fünf Stunden lang stand sie bei der Autogrammstunde im Elbepark an. Ihre Mühe wurde belohnt: Als erste durfte sie ihr Idol treffen, ein paar Worte mit ihm wechseln. Als sie das erzählt, wird ihre Stimme kurz zittrig, ein freudiges Grinsen umspielt ihre Lippen. „Er strahlt eine ganz besondere Aura aus“, sagt sie. Kaiser sei „eine Respektsperson.“

Besonders schön, so findet Haase, sind Kaisers Konzerte am Elbufer in Dresden. In der Stadt, in der seine Auftritte unter dem Schlagwort „Kaisermania“ ganz besonders beliebt sind. 48 000 Zuschauer kamen im vergangenen Jahr. Auch im kommenden Jahr steht Roland Kaiser wieder in Dresden auf der Bühne und singt zum 15. Mal bei der Kaisermania. Haase will auf jeden Fall dabei sein – Tickets hat sie jedoch noch nicht. Denn die waren innerhalb von 30 Minuten ausverkauft. Und doch: Fans, die – wie Steffi Haase – noch keine Karten haben, haben noch eine Chance. Bei der Weihnachtsauktion der Sächsischen Zeitung können sie zwei Tickets für das Konzert am 3. August ersteigern. Der Erlös der Tickets geht an die SZ-Stiftung Lichtblick.

Für mehr als 3 500 Artikel oder Erlebnisse können Interessierte bei der Versteigerung bieten. Die Auktionen starten mit einem Preis von 30 Prozent unter dem Ladenpreis. Angeboten werden auch eine Hochzeitsfeier auf Schloss Moritzburg oder eine Oldtimerfahrt mit einem Ford Mustang Cabrio. Nicht nur Musikfans können mitbieten, sondern auch Sportinteressierte: Sie können einen Sportreporter der Sächsischen Zeitung zu einem Dynamo-Heimspiel begleiten. Dabei geht es in den Pressebereich und die sogenannte „Mixed Zone“, also den Bereich, in dem die Sportler nach dem Spiel die Interviews geben.

Auch Haase wird bei der Auktion mitbieten, in der Hoffnung, ihrem Idol Roland Kaiser im Sommer noch einmal ganz nah sein zu können. Denn in den vergangenen vier Jahren war sie bei jeder Kaisermania dabei und stand immer in der ersten Reihe. Jeden Text kann sie mitsingen, auch Kaisers Buch „Atempause: Alles ist möglich“ hat die 53-Jährige gelesen. Darin geht es um die Lungenkrankheit des Schlagerstars. „Das hat mich sehr berührt“, erzählt er.

Die SZ-Weihnachtsauktion

So können Sie teilnehmen: Die Versteigerung findet im Rahmen der SZ-Weihnachtsauktion vom 18. bis zum 27. November statt. Mehr als 3 500 Artikel, beispielsweise in den Kategorien Technik, Reisen, Wellness und Events, werden mit Startpreisen von teilweise 70 Prozent unter dem Ladenpreis angeboten.

Infos unter: www.sz-auktion.de

zur Startseite