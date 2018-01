Roland Kaiser kommt zweimal Aufgrund der großen Nachfrage gibt der Sänger erstmals ein Zusatzkonzert auf der Hutbergbühne in Kamenz.

Roland Kaiser tritt zweimal auf der Hutbergbühne in Kamenz auf. © dpa

Kamenz. In voller Vorfreude auf die kommende Open Air Saison können sich alle Fans von Roland Kaiser einen weiteren Termin rot im Kalender anstreichen. Aufgrund der großen Nachfrage wird es erstmals in Kamenz einen Zusatztermin geben. Alle Kaiser-Fans, die am 30. Juni keine Zeit haben, können sich nun auch für den 31. August Karten sichern. Der Vorverkauf für das zweite Sommerkonzert Roland Kaisers auf der Hutbergbühne in Kamenz hat an diesem Freitag begonnen. Die Karten gibt es in allen SZ-Treffpunkten.

Auch bei den „kleinen Kaisermanias“ in Kamenz erleben die Zuschauer ein zweieinhalbstündiges Hitfeuerwerk, das Roland Kaiser mit seiner spielfreudigen Band präsentiert. Mit aktuellen Hits und seinen unvergänglichen Klassikern wie „Manchmal möchte ich schon mit dir“, „Joana“ oder „Dich zu lieben“ in neuen, zeitgemäßen Arrangements, weicht das Programm kaum von demjenigen der legendären Dresdner „Kaisermanias“ ab. Und das Publikum außerhalb Dresdens erweist sich dabei ebenfalls als äußerst textsicher, vergnügt und in bester Partystimmung. (szo)

