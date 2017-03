Rohrwerker streiken Rund 100 Angestellte haben Mittwochmorgen die Arbeit niedergelegt. Jetzt schauen sie gespannt nach Westen.

Die streikenden Rohrwerker von Salzgitter Mannesmann in Zeithain bekamen am Mittwochmorgen Unterstützung von Delegationen aus Gröditz und Riesa. Feralpi hat zwar eigene Haustarifverträge, diese orientieren sich jedoch am Flächentarif, den die IG Metall derzeit mit den Arbeitgebern neu aushandelt. © Sebastian Schultz

Im Rohrwerk von Salzgitter Mannesmann wurde am Mittwochmorgen nicht gearbeitet, sondern: gestreikt. Die Beschäftigten wollen unter anderem 4,5 Prozent mehr Geld und Altersteilzeitmodelle. IG Metall-Gewerkschaftssekretär Stefan Ehly empfand die Stimmung bei dem Warnstreik als aufgeladen: „Für unser Tarifgebiet liegt jetzt noch kein Angebot der Arbeitgeber vor.“ Die Tarifpartner in Ostdeutschland orientieren sich an den Verhandlungsergebnissen in NRW. Dort wird derzeit parallel um einen neuen Tarifvertrag gerungen. Die nächste Debatte im Westen steht am Donnerstag, 16. März, an.

Der Arbeitgeberverband Stahl verweist auf eine „äußerst unzureichende“ Ertragslage vieler Firmen sowie auf schlechte Konjunkturaussichten.

