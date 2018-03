Rohrbrüche im Trinkwasser-Leitungsnetz

Der Wechsel von Frost- und Plusgraden macht speziell älteren Rohrleitungen zu schaffen. In Bernsdorf gab es gestern zwei Havarien. Zuerst war die Trinkwasserleitung in der Wittichenauer Straße betroffen, später dann auch noch die in der benachbarten Eichgartenstraße. In der Wittichenauer Straße hatten vier Häuser vorübergehend kein Wasser. Um die Mittagszeit war hier der Schaden behoben, war aus dem Hause der Ewag Kamenz zu erfahren. In der Eichgartenstraße liefen die Reparaturarbeiten zu diesem Zeitpunkt noch unter Hochdruck. Hier waren die Bewohner von etwa 30 Häusern ohne Wasser. (rgr)

