Rohrbrüche an Wasserleitungen In der Görnischen Gasse und auf der Vorbrücker Straße 2 musste repariert werden.

In den letzten Tagen hat es zwei Rohrbrüche in der Stadt gegeben. © Symbolfoto: Daniel Förster

In den letzten Tagen hat es zwei Rohrbrüche in der Stadt gegeben. Das bestätigte die Sprecherin der Meißener Stadtwerke Lilly Schneider auf SZ-Nachfrage. So ging am 7. Januar gegen 6.20 Uhr eine Rohrbruchmeldung von der Vorbrücker Straße ein. Ein Druckabfall in der gesamten Druckzone wurde festgestellt. Ursache war ein Schalenbruch an der Trinkwasserversorgungsleitung.

Diese Leitung besteht aus Grauguss und ist etwa aus dem Jahr 1930. Als Konsequenz wurden anderthalb Meter Rohrleitung ausgewechselt. Die damit einhergehende Versorgungsunterbrechung betraf 25 Hausanschlüsse. Die Vorbrücker Straße ist weiterhin gesperrt, da eine zweite Leitung (Datenübertragung) beschädigt wurde. Die Reparatur dieser Leitung erfolgt durch externe Dienstleister und wird zeitnah stattfinden.

Am 13. Januar wurde gegen 5.50 Uhr ein weiterer Rohrbruch auf der Görnischen Gasse gemeldet. Ursache war ein Rundriss an einer Trinkwasserversorgungsleitung. Der Riss wurde mit einer Rohrbruchschelle repariert. Zwölf Hausanschlüsse waren in der Zeit von 6.30 bis 9.30 Uhr vom Netz getrennt. Beide Brüche wurden schnellstmöglich behoben und die Versorgung mit Trinkwasser wieder hergestellt. (SZ/ul)

