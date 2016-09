Rohrbruch sorgt für Sperrung auf der Engelsstraße Am Puschkinplatz sprudelt mitten aus dem Gehwegpflaster Wasser. Eine große Leitung ist betroffen.

Wasserrohrbruch am Puschkinplatz: Es läuft und läuft . . ., © Sebastian Schultz

Das soll Trinkwasser sein? Ein brauner Bach läuft am Montagmittag über das Kopfsteinpflaster an der Friedrich-Engels-Straße. Er bahnt sich seinen Weg sowohl Richtung Tankstelle als auch Richtung Puschkinplatz. Erst mehrere Gullis später ist der Bach wieder im Untergrund verschwunden. Gespeist wird er aus einer kleinen Fontäne vor den Schaufenstern der Sonnen-Apotheke. Sie entspringt mitten zwischen den Pflastersteinen.

Auch wenn das Wasser schmutzig braun wirkt: Es ist Trinkwasser, das auf seinem Weg aus dem Untergrund Sand mitgespült hat, der sich nun in Form einer Sandbank auf der Asphaltfahrbahn ablagert. Die Autos Richtung stadtauswärts fahren in einem sicheren Bogen drumrum. Passanten und Nutzer der benachbarten Büros staunen. Und da kommt auch schon ein Auto der alarmierten Wasserversorgung Riesa/Großenhain. Der Monteur in blauer Arbeitshose und signalgelber Warnjacke packt das große Werkzeug aus, um die Klappe über dem Absperrhahn zu öffnen.

Es tropft in der Tiefgarage

Es ist insofern die Richtige, als nun auch noch mitten auf der Fahrbahn das Wasser aus dem Boden strömt. Das Zudrehen des Absperrhahns allerdings bewirkt nichts. Auch ein Versuch an der Klappe Richtung Tankstelle und an einem Exemplar direkt am Puschkinplatz hilft wenig.

„Hier liegen ziemlich viele Leitungen“, sagt der Monteur und macht unverdrossen weiter, während die Nutzer des benachbarten Geschäftshauses mit dem Hausmeister im Keller verschwinden: Dort tropft das Wasser schon in die Tiefgarage.

Am Nachmittag schließlich ist klar: Ein Leck an einer großen Wasserleitung ist die Ursache der Überschwemmung. Eine Leitung mit einem Durchmesser von 35 Zentimetern und entsprechend hohem Druck ist betroffen, sagt Heiko Bollmann, Chef der Wasserversorgung Riesa/Großenhain. „In den Dimensionen ist ein Leck eher selten“, sagt der Geschäftsführer. Zumal die Strömung auf Gehweg und Radweg eher auf eine größere Bruchstelle hindeutet.

Die betroffene Leitung ist aus Stahl gefertigt, ummantelt mit Beton. Die Bauweise gilt eigentlich als stabil, auch wenn sie heute nicht mehr verwendet wird. An Übergängen könne es durch Setzungen oder Verschleiß trotzdem zu Rohrbrüchen kommen.

Genau erkennen wird man die Ursache erst am Dienstag: Dann soll der Tiefbau an der betroffenen Stelle beginnen – mit Einschränkungen für den Verkehr. Die Friedrich-Engels-Straße, die dort durch die Abbiegespuren faktisch vier Fahrspuren hat, wird für die Bauarbeiten auf die Hälfte verkleinert. So bleibt für Autofahrer in jeder Richtung nur eine Spur offen. Das dürfte in Stoßzeiten für Stau sorgen.

Immerhin: Auch wenn mittlerweile der kaputte Rohrabschnitt abgesperrt ist, bleibt bei niemandem der Wasserhahn trocken. „Die Leitung liegt parallel zu einer anderen“, sagt Heiko Bollmann. „Die Leute bekommen weiterhin Wasser.“

zur Startseite