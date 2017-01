Rohrbruch schnell repariert In der Pestalozzi-Straße in Neugersdorf ist eine Trinkwasserleitung geborsten. Der Grund dafür ist aber nicht der anhaltende Frost.

Anwohner in der Pestalozzistraße haben am Mittwochmorgen ihren Wasserhahn vergeblich aufgedreht. Es kam kein Wasser. Betroffen waren 16 Häuser mit etwa 50 Einwohnern. Ursache für ausbleibendes Trinkwasser war ein Bruch der Leitung in der Straße. „Eine 100er Gussleitung war geborsten“, erläutert Michael Kuba, Technischer Geschäftsführer der Süd-Oberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (Sowag). Aber nicht der am Mittwoch herrschende Frost war die Ursache für das Bersten der Leitung, sondern deren Altersschwäche. „Der Rohrbruch erfolgte in einem Abschnitt, der noch nicht ausgewechselt ist. Die alte Leitung dort ist mehr als 100 Jahre alt“, sagt der Technische Leiter.

Die Bruchstelle konnte schnell ausfindig gemacht werden. Der Bereich wurde abgesperrt, das Wasser in diesem Abschnitt abgestellt. Gegen 9 Uhr wurden die betroffenen Anwohner über die Unterbrechung der Wasserlieferung und die Reparaturen informiert. Kurz nach 13 Uhr waren die Leitung geflickt und die Wasserversorgung wieder in Gang gesetzt.

Erst im letzten Jahr wurde in der Pestalozzi-Straße ein Teil der alten Gussleitung durch moderne Kunststoffrohre ersetzt. In diesem Jahr soll ein weiteres Stück ausgewechselt werden. Michael Kuba kann derzeit den Zeitraum dafür noch nicht benennen. „Erst Ende Januar können wir Näheres sagen, wenn die Abstimmungen mit allen Gremien erfolgt sind“, sagt er und betont, dass im Vorfeld solcher Arbeiten meistens festgelegt wird, dass alle zu erneuernden Medien repariert werden, um die Straße nicht mehrfach aufreißen zu müssen. Aber nicht in jedem Falle sei das möglich, schränkt Kuba ein.

Ob es während der Auswechslung der Leitung zu einer Vollsperrung der Straße oder nur zu einer halbseitigen Sperrung mit Verkehrsregelung durch eine Ampel komme, hänge davon ab, wo genau in der Straße die Leitung liegt, erläutert der Geschäftsführer. „Liegt sie an einer der beiden Seiten, reicht eine halbseitige Sperrung“, sagt Michael Kuba.

