Rohrbruch legt Anwohner trocken

Eine Havarie im Trinkwassersystem hat am Dienstag mehreren Anwohnern in Copitz einen stundenlangen Wasserausfall beschert. Nach Auskunft der Stadtwerke Pirna (SWP) war am Dienstagmorgen ein Rohr an der Ecke Hauptstraße/Schillerstraße gebrochen, worauf die Trinkwasserversorgung ausfiel. Betroffen von dem Defekt waren vier Häuser auf der Schulstraße und sechs Häuser auf der Hauptstraße.

Nachdem Fachleute den Schaden entdeckt hatten, stellten die Stadtwerke gegen 10 Uhr den kaputten Leitungsabschnitt ab. Die Experten hatten an einer Hauptleitung aus Stahl eine defekte Schweißnaht gefunden. Laut dem Energieversorger ist die leckgeschlagene Leitung 35 Jahre alt. Gegen 17.15 Uhr war der Schaden repariert, die Wasserversorgung konnte danach in vollem Umfang wieder hergestellt werden. Laut den Stadtwerken war die Pestalozzi-Oberschule an der Schulstraße nicht vom Wasserausfall betroffen. (SZ/mö)

zur Startseite