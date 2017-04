Rohr wieder frei, aber kaputt Der Abfluss im unteren Teich des Bürgergartens war mit Unrat verstopft. Die Ursache könnte bereits zehn Jahre zurückliegen.

Der Abfluss im unteren Teich des Bürgergartens war mit Unrat verstopft. Nun ist er wieder frei. © Archiv/Dietmar Thomas

Der Abfluss des unteren Bürgergartenteiches ist wieder frei. Nachdem in der vergangenen Woche der erste Versuch gescheitert war, die Verstopfung zu lösen, ist in dieser Woche die Firma Kanalreinigung und Umweltschutz Reimann aus Oschatz mit großem Gerät angerückt. Mit einem starken Wasserstrahl und einem Druck von 150 Bar konnte das Problem gelöst werden. „Das Rohr war unter dem Weg neben dem Mönch, also dem Ablauf, mit Unmengen Unrat zugesetzt. Das war ein undurchdringliches Dickicht“, erklärt Jürgen Aurich vom Baubetriebsamt der Stadt Döbeln. Die Ursache dafür könnte bereits zehn Jahre zurückliegen. Damals sei mit Beton an der Verrohrung gearbeitet worden. Doch ehe der ausgehärtet war, sei ein Teil davon vermutlich in den Innenraum gelaufen und habe „Nasen“ gebildet, an denen der Unrat hängengeblieben ist.

Bei der Kanalbefahrung nach der Reinigung haben die Mitarbeiter der Oschatzer Firma auch zahlreiche Schadstellen an dem Rohr festgestellt. Die sollen in der ersten Maiwoche mit einem sogenannten Inlinerverfahren repariert werden. Dabei wird eine Art Gummiblase, die mit einem Gemisch aus Harz und Glasfaser gefüllt ist, in den Kanal geschoben. Mit dem Gemisch werden die Wände ausgekleidet.

Am gestrigen Freitag haben Mitarbeiter des Baubetriebsamtes erst einmal Schlamm und Gestrüpp rund um den Mönch entfernt. Auch die Schläuche, die in den vergangenen zwei Wochen dafür gesorgt hatten, dass der Teich nicht überläuft, konnten wieder eingerollt werden. Der Weg entlang des Bahndamms im Bürgergarten bleibt aber voraussichtlich noch gesperrt, da für die Arbeiten das Geländer über dem Ablauf entfernt werden musste.

Die Bürgergartenteiche werden durch den Beulebach und den Bärentalbach gespeist. Vom unteren Teich wird das Wasser über eine Verrohrung abgeleitet, die unter der Straße An der Jacobikirche und der Schlachthofstraße hindurch zur Freiberger Mulde führt.

zur Startseite