Rohmilch ist gefragt In Liebenau werden täglich bis zu 65 Liter verkauft.

An einer Milchtankstelle kann Rohmilch abgezapft werden. © Andreas Weihs

Die Rohmilch der Liebenauer Agrar GmbH verkauft sich weiterhin sehr gut. Derzeit werden über die Milchtankstelle täglich zwischen 60 und 65 Liter Milch verkauft. Am Montag und an den Wochenenden ist es etwas mehr, Dienstag und Mittwoch ist der Absatz geringer, sagt Katrin Heidig. Sie leitet die Tierproduktion im Agrarbetrieb und kümmert sich auch um den Verkauf der Milch. Insgesamt sei man mit den Absatzzahlen zufrieden. Die Urlaubszeit hatte nach ihren Erkenntnissen keinen größeren Einfluss auf die Absatzmenge. „In der ersten Woche der Sommerferien ging der Absatz leicht zurück“, sagt Frau Heidig. Offenbar starteten da mehrere ihrer Stammkunden in den Urlaub. Doch schon in der zweiten Ferienwoche verkauften die Liebenauer wieder die übliche Milchmenge. Frau Heidig glaubt, dass einige Sommerurlauber ihre Tankstelle entdeckt haben.

Die Milchtankstelle in Liebenau wurde im Februar aufgestellt. Eigentlich sollte es einen Testbetrieb und dann eine offizielle Einweihung geben. Doch das neue Angebot sprach sich so schnell herum, dass die Absatzmenge stetig nach oben ging und die geplante Einweihung ausblieb. Anfang April verkauften die Liebenauer wochentags rund 50 Liter. Später stieg die Menge auf 60 und 70 Liter pro Tag.

Die Milchtankstelle befindet sich direkt am Autobahnzubringer. (SZ/mb)

zur Startseite