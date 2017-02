Rohkost auf dem Stundenplan Hohnsteiner Grundschüler lernen, sich gesund zu ernähren. Und das soll auch noch Spaß machen.

Viele Tipps und Tricks für die gesunde Ernährung gab es für die Hohnsteiner Grundschüler. © Riedel

Obst, Gemüse und Smoothies statt Mathe, Lesen und Sachkunde standen kürzlich an der Konrad-Hahnewald-Grundschule Hohnstein auf dem Stundenplan. Ernährungsberaterin der Lidl-Fruchtschule, Julia Zichner, zeigte Kindern, wie aus Obst und Gemüse einfache und leckere Snacks werden. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 der Grundschule haben an der bundesweiten Schulaktion von Lidl im Rahmen der Mitgliedschaft bei „5 am Tag“ teilgenommen, informiert Hohnsteins Schulleiter Thomas Riedel. Die Ernährungsgewohnheiten werden in der Regel in den ersten zehn Lebensjahren geprägt. Deshalb setze sich der Verein „5 am Tag“ dafür ein, dass Kinder schon im Grundschulalter lernen, wie einfach sie sich gesund und ausgewogen mit Obst und Gemüse ernähren können, sagt Sabine Lauxen, Vorstandssprecherin des Vereins. Und das eben fünfmal am Tag.

Anett Rösler hatte sich mit ihrer vierten Klasse über die Internetseite „Lidl-Fruchtschule“ für die Aktion beworben. Im Unterricht haben die Kinder Apfel, Birne, Salat und Co. kennengelernt und Tipps bekommen, wie sie die Energiespender einfach in den eigenen Tagesablauf integrieren können. „Wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu mehr Obstgenuss auffordern. Unser Ziel ist es, dass die Kinder beispielsweise beim Mixen eines Smoothies im Unterricht lernen, dass gesund zu essen einfach und lecker sein kann“, sagte Ernährungsberaterin Julia Zichner. Der Verein „5 am Tag“ möchte mit solchen Aktionen dazu beitragen, Kinder und Jugendliche für eine ausgewogene Ernährung mit fünf Obst- oder Gemüseportionen am Tag zu begeistern. Zu den Mitgliedern des Vereins „5 am Tag“ gehören unter anderem renommierte wissenschaftliche Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder die Deutsche Krebsgesellschaft, aber auch Krankenkassen, Ministerien, Stiftungen und zahlreiche Partner aus der Wirtschaft. (SZ)

