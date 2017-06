Rohbau wächst für Hains-Erweiterung Im Freitaler Freizeitzentrum wird mehr Platz für Umkleiden gebraucht. Auf dem Weg dahin, wurde eine wichtige Etappe geschafft.

Im Hains wird mehr Platz für Umkleiden gebraucht. © Andreas Weihs

Die Bauarbeiten zur Erweiterung des Freitaler Freizeitzentrums Hains sind zwar erst im Oktober abgeschlossen, jedoch wurde schon jetzt der schwierigste Teil geschafft. Das sagt Jörg Schneider, Geschäftsführer der Technischen Werke Freital (TWF), die das Hains betreiben. Um Platz für den Anbau zu machen, mussten die Abwasserleitungen, die an dieser Stelle unter der Erde verliefen, umverlegt werden. „Die Firmen haben es geschafft, das hinzubekommen, ohne dass wir schließen mussten“, so Schneider. Dazu wurde zunächst die neue Abwasserleitung verlegt. Außerhalb der Öffnungszeiten des Freizeitzentrums wurde dann von der alten auf die neue Leitung umgebunden. Mittlerweile sind die Arbeiten für den Anbau schon in vollem Gange. Laut Schneider sind Wände und Decken im Keller schon fertig. Nun folgt das Erdgeschoss. Voraussichtlich Ende Juli soll der Rohbau abgeschlossen sein. Dann geht es mit dem Innenausbau weiter. Schneider ist optimistisch, dass das avisierte Bauende im Oktober gehalten werden kann.

Nötig ist das Vorhaben, weil nach der Erweiterung des Hains um zwei Rutschen, ein neues Becken und einen Wasserspielplatz deutlich mehr Besucher kommen. In den Umkleiden ist es an Spitzentagen zu eng. Vor allem im Gang davor kommen sich die Menschen in die Quere. Mit dem Anbau soll sich die Situation dort deutlich verbessern. Dafür wird die Fassade des Freizeitzentrums, die in Richtung des kleinen Parkplatzes davor zeigt, um 3,80 Meter nach vorn versetzt. Dadurch entsteht in den Umkleiden direkt dahinter mehr Platz.

Eingeführt wird auch ein neues Ticketsystem mit sogenannten Coins, also münzgroßen Chips, die wie eine Uhr am Handgelenk getragen werden. Damit soll das Bezahlen einfacher und Schlangen an den Kassen minimiert werden. Rund 880 000 Euro geben die TWF für das Projekt insgesamt aus.

