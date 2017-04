Rohbau für Großhändler steht Mitte 2017 will Landgard sein neues Logistik-Zentrum in Berbersdorf in Betrieb nehmen. Neue Jobs entstehen.

So sieht es auf dem Umschlagplatz für Obst und Gemüse im Gewerbegebiet Berbersdorf im Moment aus. Die Montage der großen Lagerhalle ist beendet.

So stellen sich die Planer das neue Frische-Logistikzentrum des Obst- und Gemüse-Großhändlers Landgard in Berbersdorf vor.

Sie ist nicht mehr zu übersehen: Die rund 10 000 Quadratmeter große Halle der Landgard Obst & Gemüse GmbH Chemnitz/Dresden im Berbersdorfer Gewerbegebiet wächst. „Anfang April wurde die Montage der Betonfertigteile abgeschlossen. Parallel dazu läuft bereits die Montage der Wandelelemente und der Dachabdichtung. Diese Arbeiten werden bis Mitte April abgeschlossen sein“, erklärte Geschäftsführer Jens Pawlik. Trotz der ambitionierten Zeitplanung gehe er davon aus, dass der Standort Mitte des Jahres in Betrieb gehen kann. „Auch der Innenausbau im Bürobereich hat bereits Ende März begonnen“, so Pawlik.

Im zweistelligen Millionenbereich investiert das Unternehmen mit Sitz in Straelen-Herongen (Nordrhein-Westfalen) in sein neues Logistik-Frischezentrum. Von Berbersdorf aus sollen künftig Im- und Exportwaren nach Osteuropa und Asien umgeschlagen werden. Dafür werden die Standorte in Chemnitz und Dresden weitestgehend aufgegeben und in Berbersdorf zusammengeführt. 125 Mitarbeiter sollen künftig hier arbeiten.

Neben dem Mitarbeiterstamm aus Chemnitz und Dresden will Landgard 20 bis 25 neue Arbeitsplätze schaffen. „Unser Ziel ist es nach wie vor, die neuen Arbeitsplätze mit Arbeitskräften aus der Region zu besetzen. Dazu werden in Kürze entsprechende Anzeigen veröffentlicht“, erklärte Pawlik.

Neben der Umschlaghalle für Obst und Gemüse will Landgard einen neuen Verwaltungssitz, ein Pack- und Dienstleistungszentrum sowie eine Kartoffelverarbeitung errichten. Auch eine Bananenreiferei ist immer noch im Gespräch, allerdings erst im zweiten Bauabschnitt. „Der Baufortschritt liegt im Zeitplan, und wir gehen aktuell davon aus, dass das auch in der weiteren Bauphase so bleibt“, zeigte sich Pawlik optimistisch. Ob es ein Richtfest geben wird, konnte er noch nicht sagen, eventuell bleibe dafür keine Zeit. Die Landgard-Gruppe ist eine Erzeugergenossenschaft mit etwa 3200 Mitgliedsbetrieben und Niederlassungen in fast ganz Europa.

Das Unternehmen vermarktet Blumen und Pflanzen sowie Obst und Gemüse. Der jährliche Umsatz liegt laut eigenen Angaben bei etwa 1,9 Milliarden Euro. Mehr als 3 000 Mitarbeiter sind in den Geschäftsbereichen und Tochtergesellschaften der Landgard-Gruppe beschäftigt.

Der Großhändler ist der zweite große Investor im Gewerbegebiet Berbersdorf. Bereits gebaut und seit nunmehr fast zwei Jahren in Betrieb ist das Edeka-Logistikzentrum. Der Spatenstich dafür wurde im März 2013 gelegt. Edeka beansprucht etwas mehr als 22 Hektar der Gewerbegebietsfläche, was schon ein Sechstel der Gesamtfläche ist.

Seit Mai 2010 liegen die bestätigten Pläne für das Gewerbegebiet Berbersdorf vor, das mit 121 Hektar eines der größten in Sachsen ist. Für die nicht einmal mehr 5000 Einwohner zählende Gemeinde Striegistal ist die Erschließung der Flächen durchaus eine finanzielle und planerische Herausforderung, die schon richtig teuer war. Allein die Hälfte des Gebietes mit den nötigen Anschlüssen für Medien, den Straßen und nötigen Regenrückhaltebecken zu versehen, hat bislang mehr als 30 Millionen Euro gekostet.

Allein aus dem Haushalt hätte die Kommune das nicht finanzieren können. Fast 24 Millionen Euro Fördergeld sind geflossen. Weiteres Geld wird nötig sein, um den zweiten Teil des Gewerbegebietes so vorzubereiten, dass sich weitere Firmen ansiedeln und neue Arbeitsplätze entstehen können. (FP mit DA/sig)

