Röser rotiert in die Startelf Gegen Bielefeld verändert Dynamo-Trainer Neuhaus die Startelf kaum - trotz der englischen Woche.

Lucas Röser steht im Spiel gegen Bielefeld in der Startelf von Dynamo. © Robert Michael

„Ich neige nicht so sehr zur Rotation“, hatte Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus am Dienstag gesagt. Dies ist seiner Startelf gegen Arminia Bielefeld anzumerken. Dass Sören Gonther nach auskurierter Außenbanddehnung im Knie in der Innenverteidigung Jannik Müller ersetzt, ist wohl kaum auf Rotation zurückzuführen. Beachtlich ist die Personalie allenfalls, da Müller zuletzt gute Leistungen ablieferte und eher Florian Ballas als Kandidat für die Bank infrage kam.

In der Mittelfeld-Zentrale feiert Niklas Hauptmann sein Saisondebüt in der Startelf, er verdrängt Aias Aosman. Und Rico Benatelli kehrt zurück, sein Stellvertreter Andreas Lambertz muss wieder zuschauen. Die größte Überraschung gibt es im Angriff. Peniel Mlapa, Dynamos Last-Minute-Transfer und mit großen Vorschusslorbeeren nach Dresden gekommen, ist nach seiner schwachen Leistung in Regensburg nur Reservist. Für ihn darf wieder Niclas Röser stürmen. Eero Markkanen schaffte es dagegen erneut nicht in den 18-Mann-Kader. Der Finne hat offenbar einen schweren Stand bei Neuhaus.

Von den beiden verlorenen Spielen der Arminia, die zuletzt zweimal in Folge vier Gegentore kassierte, will sich Neuhaus nicht blenden lassen. „Sie sind unglaublich gut gestartet, haben auch, so ist mein Eindruck, durch die Niederlagen keinen Knacks bekommen. Uns erwartet eine schwere Aufgabe.“ Anstoß ist um 18.30 Uhr.

So spielt Dynamo: Schwäbe - Seguin, Gonther, Ballas, F. Müller - Hartmann - Horvath, Hauptmann, Benatelli, Duljevic - Röser

