Römisches Bad wartet auf Sanierung Seit 2014 passiert nichts mehr im einst prächtigen Gelände von Schloss Albrechtsberg. Dabei ist schon viel Geld reingeflossen.

Das Römische Bad unterhalb von Schloss Albrechtsberg harrt einer Sanierung. © André Wirsig / Archiv

Sage und schreibe 1.6 Millionen Euro hat die Stadt bereits in die Sanierung des Säulenganges und der östlichen Freitreppe investiert, doch noch immer kann die Öffentlichkeit das Römische Bad nicht nutzen. Seit 2014 ruhen die Arbeiten, das Areal wurde weiträumig abgesperrt. Dabei muss noch viel erledigt werden. Die Substanz des westlichen Teils der Freitreppe und weiterer Bereiche des Säulenganges müssen erneuert werden. Auch die Rekonstruktion der historischen Wasser- und Gartenanlage steht noch an. Um dies alles nach Vorgaben des Denkmalschutzes erfüllen zu können, sind laut Bauzustandsanalyse von 2016 weitere 3,1 Millionen Euro nötig, wie Stadtsprecher Karl Schuricht auf SZ-Anfrage mitteilt. Das erforderliche Geld soll in den Doppelhaushalt 2019/20 eingestellt werden. Auch müsse nach weiteren Fördermitteln gesucht werden, um das Ensemble Römisches Bad wiederherzustellen. Erst dann könne dort weitergebaut werden. Eigentlich war es der Plan der Stadt, 2017 fertig zu werden. Doch fehlendes Geld machte dieses Datum hinfällig.

Derzeit ist die Anlage ein Paradies für Vögel und Fledermäuse. Die nächtlichen Jäger hängen in Scharen in der Wölbung des Kolonnadenganges ab. Jetzt dürften sie bald Winterschlaf machen.

Wenn das Römische Bad fertig ist, soll das historische Bild des Parkes wieder für die Öffentlichkeit erlebbar sein. Wie das Schloss, wird auch das Römische Bad abends dezent beleuchtet, um seine architektonische Schönheit zu unterstreichen. Der Säulengang wird in seinen originalen Grau- und Rottönen gestaltet. So, wie es der preußische Hofbaumeister Alfred Lohse auf Wunsch des Bauherrn Prinz Albrecht von Preußen entworfen hat.

Nur die Fledermäuse müssen sich dann andere Quartiere suchen. Für sie sollen in Abstimmung mit dem Umweltamt Alternativen gefunden werden. Nicht mehr so feudal, aber ebenso geeignet.

