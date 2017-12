Röhrscheidtbad hat kürzer offen Am Heiligabend hat das Bautzener Bad nur bis zum Mittag offen und dann erst wieder am zweiten Feiertag.

Das Bautzener Röhrscheidtbad hat über die die Feiertage und den Jahreswechsel veränderte Öffnungszeiten. © Uwe Soeder

Bautzen. An den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel gelten in der Bautzener Schwimmhalle veränderte Öffnungszeiten. Wie die zuständige Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft (BBB) jetzt mitteilt, hat das Röhrscheidtbad im Stadtteil Gesundbrunnen am 24. Dezember zwischen 8 Uhr und 12 Uhr geöffnet. Am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt das Bad geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag können die Bautzener wieder abtauchen. Zwischen 12 Uhr und 18 Uhr ist die Halle offen. Von Mittwoch bis Sonnabend können die Bautzener von 10 Uhr bis 18 Uhr ihre Bahnen ziehen. Am 31. Dezember findet der Badbetrieb zwischen 8 Uhr und 12 Uhr statt. Die Bautzener Schwimmhalle öffnet am Neujahrstag von 10 bis 18 Uhr. „Ab dem 2. Januar gelten wieder die regulären Öffnungszeiten“, erklärt Sprecherin Diana Liebsch. (szo)

www.badeninbautzen.de

zur Startseite