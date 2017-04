Gut zu wissen Röhrenweg wird wieder schick Von Hohnsteins Rundweg aus gibt es die schönsten Sichten auf die Stadt. Damit dies so bleibt, waren Freiwillige gefragt.

Fred Schwarz hatte sich mit Tochter Laura an dem Arbeitseinsatz auf dem Röhrenweg in Hohnstein beteiligt. Flott ging es mit der Heckenschere ans Werk. © Steffen Unger

Die vorhandenen touristischen Angebote erhalten und weiter ausbauen, ist eine der Aufgaben, die Tourismuschef André Häntzschel für dieses Jahr beim kürzlichen Tourismustreffen gesetzt hat. Dazu gehört auch die Pflege der innerstädtischen Wege in Hohnstein, wie zum Beispiel der Röhrenweg. Er ist der klassische Rundweg, von dem es die besten Aussichten auf die Stadt gibt. Ein Großteil der Arbeiten wird vom städtischen Bauhof verrichtet. Allerdings können die Mitarbeiter nicht überall gleichzeitig sein. Deshalb hatte der Tourismuschef unlängst auch dazu aufgerufen, dass sich Einwohner auch freiwillig daran beteiligen können, ihre Stadt schöner zu gestalten. Und der Hohnsteiner Walter Opitz hat das wörtlich genommen. Er hatte vor einigen Tagen zu einem ersten Arbeitseinsatz am Röhrenweg aufgerufen. Zu tun hatten die Freiwilligen einiges. Im Laufe des Herbstes und auch des Winters hatte sich so einiger Unrat angesammelt. An einigen Stellen war der Weg auch ziemlich zugewachsen. Und so ging es mit der Heckenschere den widerspenstigen Büschen an die Äste, um sie wieder in Form zu bringen. Aber auch die Stadt Hohnstein hat Pläne mit dem Röhrenweg. So sollen unter anderem die Sitzbänke auf Vordermann gebracht werden. Einige neue Bänke sollen hinzukommen. Außerdem müssen auch die Geländer repariert werden. Der Weg selbst soll so hergerichtet werden, dass er dann besser begehbar ist. Die Tourismus GmbH hofft, dafür Fördermittel zu bekommen.

Außerdem hat der Tourismuschef nach Blumenpaten gesucht und offenbar auch einige gefunden. Ab diesem Jahr sollen Blumenkübel den Hohnsteiner Marktplatz bunter werden lassen. Die Kosten übernimmt die GmbH, und Anwohner sollen die Blumen pflegen.

