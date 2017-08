Rödertalbienen zu Gast in Fritzlar Der Club ist in die Handball-Bundesliga aufgestiegen. Der Domstdt-Cup ist Generalprobe vor dem Saisonstart in einer Woche.

Das war das Saisonende am 20. Mai: Der HC Rödertal besiegte Kleenheim 28:25. Im Bild: Sarolta Selmeci beim Torwurf. © Henry Lauke

Handball-Bundesliga Frauen. Bundesliga-Aufsteiger HC Rödertal ist am Sonnabend und Sonntag beim Domstadt-Cup des SV Germania Fritzlar am Start. Das erste Spiel in der Gruppe B bestreitet das Team von Cheftrainer Karsten Knöfler am Sonnabend um 14.30 Uhr gegen Bundesliga-Konkurrent TSV Bayer 04 Leverkusen. Um 16.30 Uhr warten die Gastgeberinnen, die in der 3. Liga spielen, auf den HCR. Das dritte und letzte Vorrundenspiel steht am Sonntag um 12.30 Uhr gegen Zweitligist TV Beyeröhde auf dem Programm.

In der Gruppe A spielen die beiden Bundesligisten BVB Dortmund und HSG Bad Wildungen Vipers sowie der 1. FSV Mainz (2. Bundesliga) und Drittligist TuS Lintfort. Nach dem letzten Gruppenspiel folgen am Sonntag ab 14.30 Uhr die Platzierungsspiele und um 17.30 Uhr das Finale der beiden Gruppensieger. Der Sieger erhält den Wanderpokal. Die Spieldauer beträgt immer zweimal 20 Minuten. Klaus-Peter Hauser, der 1. Vorsitzende des SV Germania Fritzlar: „Erstmalig haben wir vier Erstligisten an Bord. Bei einem solchen Teilnehmerfeld können wir von Spitzenklasse sprechen.“ Die offizielle Saisoneröffnung beim HCR ist dann am 18. August in Großröhrsdorf. (ck)

