Rödertalbienen vor Spitzenspiel HCR-Trainer Karsten Moos blickt nach dem klaren 37:25-Sieg beim Aufsteiger Hannover-Badenstedt schon auf Sonnabend.

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Der HC Rödertal hat am Sonntag auch das zweite Auswärtsspiel in Folge am Ende überaus deutlich und souverän für sich entschieden und schwimmt nach 10:0 Punkten aus den ersten fünf Partien als Tabellenzweiter weiterhin auf der Erfolgswelle. Cheftrainer Karsten Moos war nach dem 37:25 (15:12) zwar zufrieden, fand aber immer noch ein Haar in der Suppe. „Klar freue ich mich über den am Ende noch deutlichen Erfolg in Hannover“, sagte der Coach und schob nach: „Aber spielerisch war das noch lange nicht das, was ich mir vorstelle. Wir haben heute erneut zu viele einfache Fehler gemacht und selbst beste Chancen ausgelassen. Daran werden wir auch in Zukunft weiter intensiv arbeiten, denn meine Mädels hätten viel früher den Sack zumachen müssen.“

Gleichzeitig blickte Moos aber auch schon voraus auf Sonnabend. Dann steht ab 19 Uhr das nächste Heimspiel in Großröhrsdorf auf dem Programm. „Wir freuen uns nun auf das Spitzenspiel gegen Rosengarten und ich hoffe, dass wir unsere Halle erstmals in dieser Saison richtig voll bekommen. Das haben sich die Mädels nach diesem Traumstart mehr als verdient!“ Die SGH Rosengarten-BW Buchholz steht nach fünf Partien mit 8:2 Punkten direkt hinter dem HC Rödertal auf Platz drei – und da wollen die kommenden Gäste ganz sicher nicht bleiben.

Der ebenfalls verlustpunktfreie Zweitliga-Spitzenreiter HSG Bensheim Auerbach hat übrigens am Sonnabend den Tabellensechsten TSV Haunstetten zu Gast. Diese Partie beginnt schon um 17.30 Uhr. Das Ergebnis ist also beim Anwurf in Großröhrsdorf bekannt – und alle Interessierten können es zudem über den Livestream im Internet verfolgen. (SZ)

HC Rödertal: Hubald, Rammer; Markeviciute (6/2), Ostwald (6), Nagy (8/5), Frankova (4), Spielvogel (1), Preis (3), Selmeci (4), Nepolsky (3), Jäger und Rösike (2).

