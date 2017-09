Rödertalbienen vor dem Punktspielstart Zum Saisonauftakt muss der HC Rödertal beim deutschen Pokalsieger Buxtehuder SV ran. Das wird eine schwere Aufgabe.

Mit diesem Team will sich Aufsteiger HC Rödertal in der Handball-Bundesliga behaupten. Vordere Reihe (von links): Cheftrainer Karsten Knöfler, Athletiktrainer Daniel Zönnchen, Sarolta Selmeci, Stefanie Hummel, Jacqueline Hummel, Ann Rammer, Nele Reimer, Joanna Rode, Kathleen Nepolsky, Jessica Jander und Physiotherapeut Sven Hubald. Hintere Reihe (von links): Co-Trainer Frank Mühlner, Luisa Loehnig, Tammy Kreibich, Lisa-Marie Ostwald, Jurgita Markeviciute, Izabella Nagy, Sandra Szary, Tamara Bösch, Grete Neustadt, Egle Alesiunaite, Michelle Urbicht und Physiotherapeut Roman Konta. © PR/Jan Rieger/clever-pictures.de

Handball-Bundesliga Frauen. Seit der Vereinsgründung 2009 wurde beim HC Rödertal kontinuierlich auf diesen Moment hingearbeitet. Wenn am Sonnabend um 16 Uhr im Sportzentrum Nord in Buxtehude die neue Bundesligasaison eröffnet wird, ist es gleichzeitig der erste Auftritt des Neulings aus Großröhrsdorf in Deutschlands Oberhaus.

Der Auftaktgegner der Bienen ist gleich ein echtes Schwergewicht im deutschen Handball. Der im hohen Norden ansässige Buxtehuder SV ist immerhin der amtierende DHB-Pokalsieger. Am letzten Wochenende verloren die Nordlichter im Supercup – also dem Duell zwischen Meister und Pokalsieger – gegen die SG BBM Bietigheim mit 22:30. Deswegen wird die Buxtehuder Mannschaft vor heimischer Kulisse auf Wiedergutmachung und einen guten Start in die Saison aus sein, und das trotz mehrerer namhafter Ausfälle.

Sehr torgefährliche Linksaußen

Zum Auftakt werden dem BSV-Trainer Dirk Leun mit Lisa Prior, Lynn Knippenborg und Michelle Goos drei Spielerinnen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Dafür wird Nationalspielerin Emily Bölk auf der Spielmacherposition Regie führen. Aufpassen müssen die von Karsten Knöfler trainierten Rödertalbienen aber auch auf die andere Buxtehuder Nationalspielerin. Linksaußen Lone Fischer erzielte im Supercup gegen Bietigheim immerhin elf Tore. Das Saisonziel der Norddeutschen ist Platz vier oder besser.

Auch der HC Rödertal wird vor dem Ligastart weiterhin von Verletzungssorgen geplagt. So fallen neben den beiden Langzeitverletzten Sandra Szary und Grete Neustadt voraussichtlich auch Jurgita Markeviciute, Egle Alesiunaite und nun auch noch Tammy Kreibich aus.

HCR-Coach Knöfler weiß die Ausgangslage vor dem Gastspiel seiner Rödertalbienen realistisch einzuschätzen, gibt sich aber trotzdem kämpferisch: „Der Buxtehuder SV ist nicht nur amtierender Pokalsieger, sondern zählt ohnehin zu den ganz Großen in der Liga. Natürlich sind wir da als Aufsteiger krasser Außenseiter. Alles andere wäre vermessen. Dennoch wollen wir dem BSV so lange wie möglich das Leben schwer machen und ihm alles abverlangen. Heißt, dass wir vor allem konzentrierter arbeiten müssen und versuchen, durch eine kämpferische Leistung, ein achtbares Ergebnis zu erzielen.“ Beim HC Rödertal fällt das Saisonziel mit dem Verbleib in der Bundesliga wesentlich bescheidener aus. Die Unterschiede beider Vereine könnten größer kaum sein.

Doch vielleicht wird der späte Aufsteiger auch irgendwo unterschätzt und genau da könnte die Chance der Sächsinnen liegen. Immerhin haben die Rödertalbienen durch den 36:20-Erfolg in der ersten Runde des DHB-Pokals gegen die Bundesligareserve des Thüringer HC ein wenig Selbstvertrauen getankt. In der zweiten Runde, die am 7./8. Oktober stattfindet, muss der HCR übrigens beim Zweitligisten HL Buchholz 08-Rosengarten antreten. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Dortmund.

Der Bienentross setzt sich am Sonnabend bereits um sieben Uhr morgens Richtung Norden in Bewegung. Alle Daheimgebliebenen haben ab dieser Saison die Möglichkeit, neben den Heimspielen auch sämtliche Auswärtsspiele das HCR in einem Livestream zu verfolgen.

