Rödertalbienen verlieren Aufsteigerduell Vor 612 Zuschauern in der Sporthalle Großröhrsdorf setzt sich Bensheim/Auerbach mit sechs Toren Differenz durch.

© dpa

Rödertal. Auch im heimischen Bienenstock schafft es der HC Rödertal erneut nicht, die ersten Punkte der Saison einzufahren. Die Bienen haben am Sonnabend gegen die HSG Bensheim/Auerbach vor 612 Zuschauern mit 24:30 (9:14) verloren. Schon vor dem Anwurf war klar, dass Jurgita Markeviciute wegen Kniebeschwerden ausfällt. Auch Tammy Kreibich und Jessica Jander mussten krankheitsbedingt absagen.

Von Beginn an war die Hand des neuen HCR-Trainers Maximilian Busch zu erkennen. So spielte Michelle Urbicht auf der linken Außenbahn und Egle Alesiunaite zog in der Mitte die Fäden im Angriffsspiel. Das erste Tor fiel dann auch aufseiten der Bienen, als Tamara Bösch (4/3 Tore) in der zweiten Minute zum 1:0 traf. Die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken. Mit einem schnellen Tempo-Gegenstoß erzielte Caroline Thomas den Ausgleich.

Ab der achten Minute setzte HCR-Trainer Busch erneut auf das taktische Mittel des Überzahlspiels. Er nahm die Torhüterin heraus, um eine zusätzliche Kreisläuferin auf dem Feld zu haben. Bis zum 7:7 durch Tamara Bösch in der 18. Minute begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe und der Plan der Bienen schien aufzugehen. Dann häuften sich auf Seite der Gastgeberinnen erneut die Fehler.

Nach einem 5:0-Lauf der Gäste zur zwischenzeitlichen 12:7-Führung hatte Bienen-Chefcoach Busch genug gesehen und wechselte erneut zurück auf das alte 6:6-Spielsystem. Dadurch konnte sich der HCR wieder stabilisieren und es ging mit einem 9:14-Rückstand in die Kabine.

Die Halbzeitpause nutzte HCR-Präsident Andreas Zschiedrich, um den Fans das erhaltene Jugendzertifikat der Handball Bundesliga Frauen (HBF) zu präsentieren. Gemeinsam mit Vorstandsmitglied Angela Wohlrab zeichnete er zudem die beiden Spielerinnen Emma Kocken und Luisa Lucas für ihre Berufung in die Landesauswahl Sachsen und das Erreichen des dritten Platzes beim diesjährigen Landespokal aus.

Wie die Feuerwehr begann die HSG Bensheim/Auerbach den zweiten Durchgang und vergrößerte ihren Vorsprung durch drei schnelle Tore auf 17:9 nach nur 33 Minuten. Doch die Bienen zeigten Kampfgeist und arbeiteten sich Stück für Stück heran. Erneut war es ein Spiel auf Augenhöhe. Die Mannschaft von HSG-Trainerin Heike Ahlgrimm verwaltete jetzt den Vorsprung und ließ die Rödertalbienen auf maximal fünf Tore herankommen.

18 technische Fehler waren beim HCR einfach zu viel. Innerhalb von zehn Minuten gelang es Bensheim/Auerbach, die Weichen auf Sieg zu stellen. Nach 60 Minuten stand eine bittere 24:30-Heimniederlage für die Bienen auf der Anzeigetafel. Damit sind die Chancen auf den Verbleib in der Bundesliga auf ein Minimum gesunken. HCR-Trainer Maximilian Busch sagte danach: „Wir machen kleine Schritte nach vorne und irgendwann wird es reichen, um Spiele zu gewinnen.“

HC Rödertal: Nele Kurzke (1), Ann Rammer; Stefanie Hummel (7), Joanna Rode (5), Tamara Bösch (4/3), Sarolta Selmeci (3/1), Jacqueline Hummel (2), Brigita Ivanauskaite (2), Izabella Nagy, Egle Alesiunaite, Michelle Urbicht, Kamila Szczecina und Kathleen Nepolsky.

zur Startseite