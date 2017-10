Rödertalbienen verlieren Borussia Dortmund setzt sich in eigener Halle mit fünf Toren Vorsprung durch. Die zweite Hälfte geht knapp an die Gäste.

Stefanie Hummel (rechts) sucht hier einen Weg, um die Dortmunder Abwehr zu knacken. Links stört Sarolta Selmeci (19) die Gastgeberinnen. © Wolfgang Stummbillig

Handball-Bundesliga Frauen. Der HC Rödertal hat in der Sporthalle Wellinghofen mit 27:32 (12:18) verloren. Allerdings war das Ergebnis deutlicher als der Spielverlauf. Vor 380 Zuschauern starteten beide Mannschaften nervös in die Partie. Nach einem Fehlwurf des BVB konnte Jacqueline Hummel – mit acht Toren die zweitbeste Werferin der Gäste hinter Sarolta Selmeci (11) – den ersten Angriff der Rödertalbienen zum 1:0 vollenden. Durch viele Fehler im Angriffsspiel auf beiden Seiten war zunächst keine Mannschaft in der Lage, von Beginn an Druck aufzubauen oder sich entscheidend abzusetzen.

Dadurch konnten die Lücken in der Abwehrreihe der Dortmunderinnen rund um Nationaltorhüterin Clara Woltering zunächst nicht genutzt werden. Doch auch die Defensive der Bienen wackelte kaum. Erst nach knapp zwölf Minuten – beim Stand von 7:5 für den BVB – gelang es einer Mannschaft, sich erstmals auf mehr als ein Tor abzusetzen. Der HC Rödertal hielt aber auch danach weiter gut mit. Dabei brachte die glänzend aufgelegte HCR-Torfrau Ann Rammer die Dortmunderinnen zur Verzweiflung. In der Folge häuften sich jedoch die Fehler bei den Gästen.

Der BVB ließ sich nicht lange bitten und setzte sich durch einen 5:0-Lauf nach 21 Minuten auf 14:8 ab. Die Rödertalbienen brachen aber nicht ein, sondern versuchten, das Spiel weiterhin offen zu halten. Dies gelang ihnen sehr gut und es ging mit einem 12:18-Rückstand in die Halbzeitpause. In den zweiten 30 Minuten entwickelte sich ein spannendes Spiel. Und in der 45. Minute krönte Ann Rammer ihre starke Leistung, als sie den Ball zum 20:24 in das leere Tor des BVB warf, der in Unterzahl eine sechste Feldspielerin gebracht hatte.

Leider schaffte es die Mannschaft von HCR-Cheftrainer Karsten Knöfler nicht, die Dortmunder Vier-Tore-Führung weiter zu verkürzen. Stattdessen gelang es dem BVB, den Abstand bis zur 59. Minute auf 32:25 zu vergrößern. Die beiden Bienen-Tore in der Schlussminute zum 27:32-Endstand waren nur noch Ergebniskosmetik. Trotz der Niederlage zeigte sich der HC Rödertal in allen Mannschaftsteilen stark verbessert. Deswegen äußerte sich auch Karsten Knöfler im Trainertalk nach dem Spiel fast ausschließlich positiv: „Ich muss meiner Mannschaft heute ein Kompliment machen. Es war ein gutes Spiel, in dem die Mädels bis zum Ende gut mitgehalten und sich nie aufgegeben haben. Das Positions-Angriffs-Spiel war heute ebenfalls sehr gut und im Gegenstoß-Spiel haben wir uns auch verbessert. So langsam gewöhnen wir uns an das Niveau der Bundesliga.“ Am Sonnabend erwartet den HC Rödertal in Großröhrsdorf ab 17.30 Uhr den TSV Bayer 04 Leverkusen.

HC Rödertal spielte mit: Ann Rammer (1), Nele Kurzke, Sarolta Selmeci (11/2), Jacqueline Hummel (8), Stefanie Hummel (2), Lisa-Marie Ostwald (2) Kathleen Nepolsky (1), Jurgita Markeviciute (1), Lisa Loehnig (1), Jessica Jander und Egle Alesiunaite (n.e).

