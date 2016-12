Rödertalbienen stehen in Halle vor schwerem Spiel Am Sonnabend ab 18 Uhr steigt der Klassiker. Danach folgen beim HCR 14 Tage Urlaub. Coach Moos hat Grippe und fällt aus.

© dpa

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Es ist erneut Derbyzeit. Am Sonnabend kommt es in der Erdgas-Sportarena in Halle zum Handballklassiker SV Union Halle-Neustadt gegen den HC Rödertal. Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein. Die vom Dänen Jorgen Gluver betreuten „Wildcats“ hatten sich vor der Saison verstärkt und wollten ganz vorn mitmischen. Das Umfeld stimmt und mit der neu gebauten Arena haben sie einen Handballtempel vom Feinsten, der in der Liga seinesgleichen sucht.

Aber nach dem Auftaktremis gegen Herrenberg, der Niederlage in Zwickau und einigen Verletzungen kamen die Hallenserinnen völlig von der Rolle und scheiterten an ihren eigenen hohen Ansprüchen. Danach ging fast nichts mehr und nach dem achten Spieltag hing plötzlich die rote Laterne in der Saalestadt. Dann endlich platzte der Knoten und die „Wildcats“ fanden in die Erfolgsspur zurück.

Zuletzt auch dadurch, dass Halle-Neustadt im Oktober und November personell nochmals reagierte und mit den Kroatinnen Vesna Tolic und Anica Gudelj zwei weitere Spielerinnen verpflichtete. Der große Befreiungsschlag folgte in der letzten Woche. Zuerst konnten die Hallenserinnen in Hannover-Badenstedt und drei Tage später völlig überraschend auch bei Erstligaabsteiger Rosengarten-Buchholz jeweils beide Punkte entführen. Damit kletterten die Gluver-Schützlinge bis auf Platz neun und haben für das Mitteldeutsche Derby gegen die Rödertalbienen einen mentalen Vorteil.

Die Rödertalbienen brauchen in Halle unbedingt einen Sieg, um ihren zweiten Tabellenplatz zu halten. Mit dem Erfolg in Rosengarten hatten die Hallenserinnen unfreiwillig Schützenhilfe geleistet. Nach der letzten Niederlage gegen Tabellenführer Bensheim/Auerbach ist im Rödertal Ernüchterung eingezogen. Für dieses Spiel hatten sich Chefcoach Moos und seine Mannschaft so viel vorgenommen – und dann die deutliche 24:31-Niederlage.

Die zeigte aber auch, was bei den Rödertalerinnen zu einer wirklichen Spitzenmannschaft noch fehlt: die Konstanz über die volle Spielzeit. 50 gute Minuten reichen da einfach nicht aus. Das ist es auch, was die Teams in der 2. Bundesliga unterscheidet. So ist das Spiel in Halle der nächste Gradmesser. Natürlich möchte die Mannschaft ihren Fans und sich selbst mit einem Sieg das schönste Weihnachtsgeschenk machen, aber das wird ein schweres Stück Arbeit. Zumal noch nicht sicher ist, wie die Mannschaft in Halle antreten wird. Der Grippevirus hat die Mannschaft und Trainer Karsten Moos befallen. Die Vorbereitung lief also nicht wie geplant.

Unmittelbar nach dem Spiel geht es dann für die HCR-Frauen in einen 14-tägigen Weihnachtsurlaub. Trainingsauftakt ist dann erst wieder im neuen Jahr. Auch die Schiedsrichter für das Derby in Halle kommen aus Mitteldeutschland. Die Nachwuchskader des Deutschen Handballbundes Fabian Friedel und Rick Herrmann vom EHV Aue werden die Partie leiten. Auch dieses Spiel kann wie immer via Liveticker verfolgt werden. (az)

