Rödertalbienen hoffen auf Schützenhilfe

© dpa

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Am Sonnabend um 19 Uhr erwartet die Frauenmannschaft vom HC Rödertal die Kurpfalz Bären, die auf Rang zehn stehen. Im Kampf um den zweiten Tabellenplatz hofft man im Rödertal derweil auch auf den BSV Sachsen Zwickau. Der muss eine halbe Stunde später beim Tabellendritten in Trier antreten, der nur einen Zähler weniger auf dem Konto hat als der HCR. Gewinnt Zwickau dieses schwere Auswärtsspiel und die Rödertalbienen ihr Heimspiel, dann sieht es schon wieder besser aus beim Thema „Aufstieg in die Erste Bundesliga“. Das Hinspiel am 9. Oktober 2016 war allerdings eine enge Sache. Damals führten die Kurpfalz Bären zur Pause noch mit 11:10, mussten sich dann aber nach 60 Spielminuten mit 21:23 geschlagen geben. Und noch kämpft das Bären-Team gegen den Abstieg! (ck)

zur Startseite