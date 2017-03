Rödertalbienen beim Schlusslicht Das Team von Trainer Karsten Moos muss in Herrenberg gewinnen. Sonst rückt der Aufstieg weiter in die Ferne.

Vor einem Jahr bezwangen die Rödertalbienen (in weiß) das Herrenberger Team mit 30:19. Ob das am Sonnabend wieder gelingt? © Christian Kluge

Handball, 2. Bundesliga Frauen. HCR-Präsident Andreas Zschiedrich weiß genau, was auf die Rödertalbienen am Sonnabend ab 19.30 Uhr zukommt: „Was nach der Papierform leicht anmutet, wird eine ganz schwere und nicht zu unterschätzende Aufgabe. Herrenberg steht mit dem Rücken zur Wand. Zum rettenden Ufer fehlen dem Verein drei Punkte.“ Nach zuletzt zwei ganz wichtigen Siegen gegen Mainz und in Bremen folgte mit der knappen Heimniederlage gegen Kleenheim der erneute Rückschlag für Herrenberg.

Bei den „Kuties“ läuft es seit Saisonstart nicht rund. Gegenüber dem letzten Jahr ist das Team nicht wiederzuerkennen. Coach Hagen Gunzenhauser gestand im Januar eigene Fehler ein und will sich nach fünfjähriger erfolgreicher Arbeit vom Traineramt zurückziehen. An seine Stelle tritt ab der neuen Saison der ehemalige Pfullinger Bundesligaspieler Ogu Nwagbara, der nigerianische Wurzeln hat. Außerdem wurden die Spielerinnen im Januar vor die Entscheidung gestellt, sich bei einem eventuellen Abstieg zum Verein zu bekennen.

Das alles trug nicht unbedingt zur Beruhigung der Lage bei. Ein positives Signal kam ausgerechnet vom 17-jährigen Ausnahmetalent Lea Neubrander, die ihren Vertrag bei der SG – trotz Angeboten aus der ersten Liga – um ein Jahr verlängerte. Sie ist zusammen mit Sulamith Klein die Leistungsträgerin der Mannschaft.

Den Rödertalbienen hat die einwöchige Spielpause hoffentlich gut getan. Zschiedrich: „Jurgita Markeviciute ist nach ihrer Operation im Aufbautraining. Wann sie der Mannschaft wieder zur Verfügung steht, entscheidet letztlich der Teamarzt.“ Chefcoach Karsten Moos fährt mit dem kompletten Kader nach Herrenberg. Nach den letzten Niederlagen will der HCR unbedingt zurück in die Erfolgsspur.

Moos: „Wenn du beim Tabellenletzten spielst, erwartet jeder von dir, dass du klar gewinnst. Herrenberg hat nichts zu verlieren und wird mit allen Mitteln gegenhalten – und wenn sie einmal ins Spiel kommen, dann sind sie richtig gefährlich. Das haben die Spiele gegen Mainz und Bremen gezeigt. Wir müssen ihren gefährlichen Rückraum ausschalten und selbst das Spiel machen.“ Die Daheimgebliebenen können das Spiel wieder im Liveticker verfolgen. Am darauffolgenden Wochenende kommt es in Großröhrsdorf zum mit Spannung erwarteten Sachsenderby gegen den abstiegsgefährdeten BSV Sachsen Zwickau. (SZ)

