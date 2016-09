Rödertalbienen bauen auf Heimvorteil Die HCR-Frauen empfangen am Sonnabend den Wuppertaler Stadtteilclub TV Beyeröhde.

Handball, 2. Bundesliga. Die Gäste aus dem Bergischen Land sind schlecht in die Saison gestartet. Die bisherige Bilanz mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen und die noch gegen die Bundesliganeulinge HSG Kleenheim und HSG Hannover-Badenstedt passen so gar nicht in das Anspruchsdenken des ambitionierten Vereins, der mit dem nahegelegenen Erstligisten Bayer 04 Leverkusen enge Kooperationsbeziehungen pflegt. Von dort kamen vor der Saison mit Jugendnationalspielerin Ramona Rutherbeck und mit Natalie Adeberg zwei hochkarätige Verstärkungen für den Rückraum.

Das Team von Trainerin Meike Neitsch ist auf allen Positionen doppelt und nahezu gleichwertig besetzt. Die personelle Qualität ist vorhanden, die optimale Besetzung, so scheint es, ist noch nicht gefunden. Allerdings ist das nur eine Frage der Zeit. So hat Chefcoach Karsten Moos seine Bienen vor dem nächsten Spiel auch eindringlich gewarnt: „Wir werden in Großröhrsdorf ein hochmotiviertes und kämpferisches Team aus Beyeröhde erleben, das sich um jeden Preis rehabilitieren möchte.“ Aber auch im Bienenstock ist man optimistisch. Zwei deutliche Siege aus den ersten beiden Meisterschaftsspielen haben das frühzeitige Aus im DHB-Pokal schnell vergessen lassen. Mit den Neuzugängen Izabella Nagy, Sarolta Selmeci und Anna-Maria Spielvogel hat die Mannschaft an spielerischer Qualität gewonnen und ist für seine Gegner nicht mehr so leicht ausrechenbar.

Bisher ausgeglichene Bilanz

Die bisherige Bilanz beider Teams gegeneinander ist ausgeglichen. So konnten jeweils die Heimspiele vor eigenem Publikum gewonnen werden, hoffentlich ein gutes Omen für das nächste Spiel. Mit einem Sieg könnten sich die Bienen in der Tabellenspitze festsetzen, für den TVB wäre es das Abrutschen in die Abstiegszone. Unterschiedlicher kann die Ausgangssituation nicht sein. Anwurf ist am Sonnabend 19 Uhr in der Sporthalle am Gymnasium Großröhrsdorf. (az)

