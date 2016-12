Rödertal winkt Platz eins Der HCR gewinnt in Trier mit 29:22 und kann am Sonnabend ab 19 Uhr mit einem Heimerfolg den Spitzenreiter stürzen.



Handball, 2. Bundesliga Frauen. Es ist alles angerichtet für den nächsten Handball-Kracher in Großröhrsdorf. Dafür haben die Rödertalbienen am vergangenen Sonnabend mit ihrem 29:22 (13:12)-Auswärtssieg beim Tabellendritten DJK/MJC Trier selbst gesorgt. Allerdings mit freundlicher Unterstützung von der HSG Hannover-Badenstedt, die bei der HSG Bensheim Auerbach mit 34:27 gewann und dem Spitzenreiter damit die erste Saisonniederlage beigebracht hat. Vor dem Anwurf des Spitzenspiels gegen Bensheim Auerbach am Sonnabend um 19 Uhr in Großröhrsdorf haben die Gäste (18:2 Pkt.) nun also nur noch einen Pluspunkt Vorsprung vor den Rödertalbienen (17:5).

Geschlossene Leistung in Trier

Beim Gastspiel in Trier überzeugte das HCR-Team von Cheftrainer Karsten Moos mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, bei der sich alle Feldspielerinnen in die Torschützenliste eintragen konnten. Der Coach sagte nach dem Abpfiff: „Glückwunsch an mein Team zur über weite Strecken ganz starken Leistung. Dies war im Vorfeld sicher so nicht zu erwarten und wir haben uns damit für die harte und intensive Arbeit in der vergangenen Woche auch selbst belohnt. Wir haben damit den Grundstein für ein echtes Spitzenspiel am kommenden Sonnabend gegen Bensheim gelegt und freuen uns jetzt auf ein tolles abschließendes Highlight in eigener Halle.“

Auch HCR-Manager Thomas Klein war entsprechend zufrieden über den Ausgang der Reise an die Mosel. „Die Mannschaft hat heute über weite Strecken des Spiels gezeigt, wie viel Potenzial in ihr steckt und kritische Phasen – wie die kurz nach der Pause mit dem erstmaligen Rückstand – stark gemeistert“, meinte Klein. „Wir haben das Spiel vor allem in der ersten Phase der ersten Halbzeit sowie über weite Teile des zweiten Abschnitts stets im Griff gehabt, uns von den vielen strittigen Entscheidungen nie aus dem Konzept bringen lassen und am Ende zwei ganz wichtige Auswärtszähler eingefahren.“

Aufgrund der mit über 650 Kilometern sehr weiten Anreise zum Spiel an der Mosel machten sich Team und Stab bereits am Freitagabend auf den Weg nach Trier, um so die Strapazen einer langen Reise in Grenzen halten zu können. Dass diese Maßnahme von Erfolg gekrönt war, zeigten bereits die ersten Spielminuten in der mit 450 Zuschauern leider nur mäßig besetzten Trierer Arena.

Keine zehn Minuten waren gespielt, als auf der Anzeigetafel bereits eine 6:2-Gästeführung aufleuchtete und die Heimfans ihren Augen nicht trauen wollten. Der HC Rödertal überzeugte vom Start weg mit einer extrem sicheren Abwehr, spielte im Angriff geduldig den Ball und nutzte seine Chancen. Die Trierer Trainerin Christina Cabeza sah sich früh gezwungen, mit einer Auszeit einzugreifen – doch die Wirkung auf dem Spielfeld blieb zunächst aus.

Erst nach knapp 19 Minuten und beim Stand von 9:4 für die Gäste kamen die Gastgeberinnen besser in die Partie. Ein Grund: Isa-Sophia Rösike musste mit einem „Pferdekuss“ auf die Bank, was eine gesamte Umstellung des HCR-Rückraumes nach sich zog. Auch in der Deckung mussten sich die Rödertalbienen neu sortieren. So ging der HCR nur mit einer knappen 13:12-Führung in die Kabine.

Zu Beginn der zweiten Hälfte gelang Trier erstmals der Ausgleich (13:13), dem eine Minute später in Überzahl sogar die erste Führung (14:13) folgte. Die Rödertalbienen blieben davon ziemlich unbeeindruckt und hielten in dieser Phase mit Kampf, Wille und Einsatzbereitschaft dagegen. Bis zur 40. Minute (17:17) wogte die Partie hin und her, doch dann übernahmen erneut die Gäste die Kontrolle über das Geschehen auf dem Parkett.

Vivien Jäger leitet den Endspurt ein

Vivien Jägers Treffer zur 18:17-Führung leitete dann den großen Endspurt der Rödertalbienen ein, die ihren Vorsprung danach Tor um Tor ausbauen konnten und Ball sowie den Gegner bis zum Spielende wieder dominierten. Beim 25:21 knapp fünf Minuten vor dem Ende war die Partie dann so gut wie entschieden. Vier weitere HCR-Treffer besiegelten dann den völlig verdienten 29:22 Auswärtserfolg an der Mosel. (szo)

HC Rödertal: Hubald, Rammer; Markeviciute (6/1), Nagy (1), Frankova (2), Spielvogel (2/1), Preis (3), Selmeci (2), Nepolsky (9), Jäger (2) und Rösike (2).

