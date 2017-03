Rödertal stöhnt unter dem Verkehr Die Zahl der Fahrten steigt seit Jahren. Besonders hart trifft es Orte zwischen Radeberg und Ottendorf.

Unablässig rauscht der Verkehr: Auf der Tina-von-Brühl-Straße in Seifersdorf fahren jeden Tag mehrere Tausend Autos dicht an den Wohnhäusern vorbei. © Thorsten Eckert

Einwohner im Rödertal haben es geahnt: Vor ihrer Haustür nimmt der Verkehr immer mehr zu. Jetzt steht fest, sie liegen mit ihrem Gefühl richtig. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hat Zahlen veröffentlicht, die einen Anstieg der Verkehrsmenge auf den meisten überregionalen Straßen bestätigen. Laut der jüngsten Verkehrszählung auf Staatsstraßen ist in den zurückliegenden Jahren ein Plus von mehreren Hundert Fahrzeugen am Tag zu verzeichnen.

So brausten durch die Heide zwischen Radeberg und Dresden im Jahre 2010 noch 7650 Autos an einem durchschnittlichen Tag die S 95 entlang. „Laut der jüngsten Zählung sind es 8800 Fahrzeuge“, sagt Isabel Siebert Mitarbeiterin des Landesamtes. Das ist eine Zunahme von rund 15 Prozent. Die jüngste Erhebung fand im Jahre 2015 statt. Die Ergebnisse hat das Lasuv vor wenigen Tagen veröffentlicht.

Auch im weiteren Verlauf der S 95 in Leppersdorf leiden die Anwohner unter zunehmendem Straßenverkehr. Hier sind die Zahlen in fünf Jahren um rund vier Prozent nach oben gegangen, von 9360 Autos an einem durchschnittlichen Tag auf 9700 Fahrzeuge. Das gleiche Bild auf der Straße zwischen Arnsdorf und Radeberg. Passierten 2010 noch 5922 Autos die Straße an einem durchschnittlichen Tag, so sind es fünf Jahre später schon 6300, ein Plus von etwa sechs Prozent. Rauf ging es auch auf den Straßen Richtung Langebrück (S180) und Richtung Ullersdorf (S181). Auf ersterer ist ein Anstieg von zwölf Prozent auf 3100 Autos zu verzeichnen, auf der S181 um neun Prozent auf 5000 pro Tag. – Ärger mit der täglichen Blechlawine haben besonders die Einwohner entlang der Straße S177 von Radeberg über Feldschlößchen, Seifersdorf und weiter nach Ottendorf. So zählten die Behörden 2010 zwischen der Autobahnabfahrt Ottendorf und der B97 in Ottendorf 4662 Autos pro Tag. Fünf Jahre später sind es fast genau 1000 mehr, nämlich 5600, ein Plus von 19 Prozent. Auch auf der neuen dreispurigen Schnellstraße bei Radeberg rollen täglich Hunderte Autos entlang. Nach der Zählung des Lasuv sind es am nördlichen Ende 11 900. Eine Vergleichszahl liegt nicht vor, da die Schnellstraße 2010 noch im Bau war. Besonders hoch ist auf diesen Abschnitten der S177 der Anteil des Schwerlastverkehrs. Er beträgt um die zehn Prozent. Auf der S 95 liegt er bei etwa der Hälfte.

Zahlen sagen etwas anderes als der Eindruck

In dem Zahlenwerk des Straßenamtes fällt eine Angabe besonders auf. Ausgerechnet an der Stelle, wo die Anwohner augenscheinlich extrem unter dem Verkehr leiden – nämlich in Seifersdorf – soll die Zahl der täglichen Fahrten gesunken sein. Laut Lasuv ging sie von 8022 Durchfahrten auf 7900 zurück. Nach dem Eindruck der Einwohner, hat der Verkehr aber weiter zugenommen. „Wir haben uns über die Zahlen auch gewundert und dann noch einmal bei den Ämtern nachgefragt“, sagt Kathrin Schulze, Ortsvorsteherin der Offenen Bürgerliste (OBL). „Uns wurden dann detailliertere Angaben gemacht. So ist die Zahl der Autos, die von Montag bis Sonnabend durch den Ort rollen, gestiegen. Diese Zahl liegt nämlich bei 8800. Rechnet man den verkehrsarmen Sonntag mit rein, dann ergeben sich durchschnittlich natürlich weit weniger Autos pro Tag. Die hohe Belastung an den Wochentagen ist aber unbestritten.“ Seit Jahren kämpfen die Seifersdorfer für eine Verbesserung der Situation. „Als Erstes müsste der marode Straßenbelag erneuert werden. Fährt ein Lkw über die Risse und Absätze, dann erzeugt das lautes Poltern“, sagt Kathrin Schulze. Die Einwohner wünschen sich auch Tempo 30 Bereiche, damit der Lärm reduziert und die Sicherheit erhöht wird. Auch Verkehrsinseln an den Ortseingängen wären hilfreich, um dort die Geschwindigkeit zu reduzieren.

Vor allem aber hatten die Einwohner gehofft, dass mit dem Neubau der Schnellstraße zwischen Autobahn und Radeberg sich in Seifersdorf die Situation grundlegend ändert. So war eine Tonnagebegrenzung im Gespräch, die die Lkw-Fahrer davon abhält, durch den Ort zu fahren. Sie sollten vielmehr die Autobahnabfahrt bei Leppersdorf nehmen und dann über die neue Schnellstraße rollen. Doch daraus wird nichts. „Wir haben die Information, dass dieser Abschnitt in Seifersdorf weiterhin als Staatsstraße geführt wird und es keine Beschränkungen geben wird. Für uns wird sich also auch langfristig nichts ändern“, sagt Kathrin Schulze. Kleiner Trost, das Straßenamt plant eine gesonderte Verkehrszählung in Seifersdorf.

Ottendorf will Ortsumfahrung

Auch in anderen Orten im Rödertal kämpfen die Anwohner für eine Verkehrsberuhigung und mehr Sicherheit. In Ottendorf fordern sie endlich eine Lösung für eine Ortsumfahrung. Außerdem kämpfen Eltern in der Gemeinde für Tempo 30 vor der Grundschule an der Radeburger Straße. Jörg Fernbach und seine Mitstreiter einer Bürgerinitiative wollen, dass es endlich mit dem Bau eines Radweges zwischen Radeberg und Arnsdorf losgeht. Jetzt wurde ein Baubeginn für 2018 in Aussicht gestellt. Die Straße zwischen Liegau und Lotzdorf ist ebenfalls stark befahren. Hier sammelten Einwohner Unterschriften und übergaben sie Landtagspräsident Matthias Rößler. Sie fürchten um die Sicherheit der Radfahrer, besonders der Kinder. Wann es hier losgeht, ist noch offen.

