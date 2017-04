Rödertal-Reserve so gut wie gerettet Am Sonntag setzte sich die HCR-Reserve beim SV Koweg Görlitz durch.

Handball. Die zweite Mannschaft vom HC Rödertal wird voraussichtlich auch in der kommenden Saison in der Mitteldeutschen Oberliga spielen. Am Sonntag setzte sich die HCR-Reserve beim SV Koweg Görlitz mit 27:23 durch und hat damit als Vorletzter nur noch einen Zähler Rückstand auf das Team aus der Neißestadt. Während die Juniorbienen am letzten Spieltag, der am Sonnabend um 17 Uhr ausgetragen wird, den Tabellensechsten HSV Marienberg in Großröhrsdorf erwarten, muss Görlitz zum Tabellenfünften Niederndodeleben reisen. „Wir wollen Marienberg schlagen und uns sportlich für die nächste Oberliga-Saison qualifizieren“, sagt HCR-Präsident Andreas Zschiedrich, der mit einer Görlitzer Niederlage rechnet. Aufgrund der Situation in der 3. Liga und in der Sachsenliga könnte es sogar sein, dass das Oberliga-Schlusslicht HSV Magdeburg die Klasse hält. „Wir sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schon durch“, ist Zschiedrich erleichtert. (ck)

