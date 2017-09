Rödertal braucht noch eine Sporthalle Der Neubau einer weiteren Turnhalle wird immer wahrscheinlicher. Noch wird in Großröhrsdorf um die Entscheidung gerungen.

Die alte Sporthalle in Großröhrsdorf ist in sehr schlechtem Zustand. Und das nicht erst, seit dem hier Flüchtlinge untergebracht waren. © Archivfoto: René Plaul

Thomas Schöne ist nicht nur Stadtrat, sondern auch Vizepräsident des Handballclubs Rödertal, die Rödertalbienen (HCR) und Baufachmann. Wenn es um Sportstätten in der Stadt Großröhrsdorf geht, dann schlagen zwei Herzen in seiner Brust. Das des Handballers und das des Lokalpolitikers. Beide wissen freilich, dass das sportbegeisterte Rödertal über zu wenig Hallenraum verfügt, um den Bedarf decken zu können. Selbst beim Schulsport gebe es Probleme, schätzt Thomas Schöne ein, auch wenn es das Landratsamt als Schulträger nicht wahrhaben wolle.

Dabei gibt es eine Sporthalle, die derzeit gar nicht genutzt wird. Die alte Turnhalle im Schulzentrum. Die hatte der Kreis ursprünglich sogar übergangsweise zur Nutzung für den Vereinssport angeboten. Dazu kam es nicht. Die alte Halle war zuletzt Notquartier für Flüchtlinge und steht jetzt leer. Um die Zukunft der Halle dreht sich seit Längerem die Diskussion – bisher ohne Ergebnis. Im jetzigen Zustand sei die Halle aber kaum nutzbar, so Schöne. Das habe nichts mit der Zeit als Notquartier zu tun. Der Hallenboden sei so weit in Ordnung. Völlig desolat seien aber die Sanitäranlagen. Das waren sie aber schon vor dem Einzug der Flüchtlinge: „Vielleicht könnte man ein bisschen Tischtennis oder Volleyball spielen, mehr nicht“, schätzt Thomas Schöne ein. Die Beleuchtung sei miserabel, auch das Dach sei kaputt.

Alte Halle in schlechtem Zustand

Mit seiner Sicht steht er nicht allein. Eigentümer ist nach wie vor das Landratsamt. Bei einer Begehung im Vormonat hatten sich alle Beteiligten gemeinsam ein Bild vom Zustand des Gebäudes gemacht. Dabei sei man sich einig gewesen, dass die Halle so nicht in Betrieb genommen werden könne, heißt es aus dem Landratsamt. Die Großröhrsdorfer Bürgermeisterin Kerstin Ternes rechnet ihrerseits mit Sanierungskosten von rund einer Dreiviertelmillion Euro: „Mir persönlich erscheint eine Sanierung unwirtschaftlich“, so Kerstin Ternes. Diese Auffassung hätten alle Anwesenden geteilt.

Stadtrat Schöne rechnet sogar mit Sanierungskosten von über einer Million Euro. Dennoch würde es eine alte Halle bleiben. Letztlich wäre das Geld auch aus seiner Sicht nicht gut angelegt. Gebraucht werde eine neue Zweifeldhalle. Die Kosten schätzt der Diplomingenieur und Baufachmann auf etwa 1,8 Millionen Euro ein. Die Halle werde für den Schul- und Vereinssport in der ganzen Region gebraucht. Ob das an der Stelle des alten Gebäudes oder einem anderen Standort sein sollte, das müsste untersucht werden.

Sanierung oder Neubau?

Klar sei derzeit lediglich, so Kerstin Ternes, dass der Kreis keine Zukunft für die alte Halle sieht und sie nicht sanieren werde. Falls die Stadt Großröhrsdorf den Bau nicht übernehmen wolle, wird die Sporthalle abgerissen. Das bestätigt Kreissprecher Gernot Schweitzer: „Die Stadt Großröhrsdorf muss sich nun entscheiden, ob sie die Halle übernehmen will. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob eine Sanierung oder besser ein Neubau infrage kommt.“ Der Kreis erwartet eine Entscheidung der Stadt voraussichtlich im Herbst. Die Bürgermeisterin kündigt an, dass sich die städtischen Gremien in den nächsten Beratungen damit befassen werden. Thomas Schöne: „Es sollte aber nicht zu lange mit einer Entscheidung dauern. Wir haben eine akute Hallennot, es fehlen Trainingszeiten.“

Thomas Schöne nennt Beispiele: Die Rödertalbienen spielen mittlerweile in der 1. Bundesliga und vertreten die Region deutschlandweit. Dort würden die Trainingsbedingungen durchaus belächelt. In Großröhrsdorf müssten sich HCR-Sportlerinnen mitunter die Dreifeldhalle im Training mit anderen Vereinen teilen oder in Hallen nach Radeberg und Dresden ausweichen. Die Kinder fahren nach Radeberg, Kamenz und Pulsnitz zum Trainieren. Es sei hoch einzuschätzen, dass die Eltern ihre Kinder jede Woche fahren, schätzt der Stadtrat und Handballer ein. Natürlich sei ihm bewusst, dass Großröhrsdorf erst eine neue Halle bekommen habe und er wolle sich nicht beschweren. Doch es sei immer noch zu wenig für den großen Schul- und Vereinsstandort.

Ohne Fördergeld geht es nicht

Fest steht – die Stadt habe weder eine Dreiviertelmillion noch 1,1 Millionen Euro für eine Sanierung, geschweige denn 1,8 Millionen Euro für einen Neubau. Ohne Förderprogramme sei ein solches Projekt nicht zu stemmen, sagt Schöne. Insofern ist die Ankündigung des Landkreises hoffnungsvoll: „Alle Beteiligten suchen nach Finanzierungsmöglichkeiten.“

Stadtrat Thomas Schöne spricht auch davon, dass die Gründung einer Stiftung im Gespräch ist, um die Finanzierung zu unterstützen. Er ist sich sicher: „Wenn alle mitziehen, wäre eine neue Halle innerhalb eines Jahres zu stemmen. Es wäre das Beste für die Vereine und den Schulsport in der Region.“

