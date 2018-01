Rödertal auf der Datenautobahn Schnelles Internet bis 100 MBit/s ist jetzt auch in Großröhrsdorfs Stadtmitte möglich.

Großröhrsdorf soll schnelles Internet bekommen. © dpa

Großröhrsdorf. Während andere Kommunen noch warten müssen, können Großröhrsdorfer schon auf die Datenautobahn wechseln, quasi von der Kreisstraße. Die Telekom hat hier auf eigene Initiative das Netz erschlossen.

Ab sofort sei es nun möglich, auch im Zentrum von Großröhrsdorf mit schnellem Internet zu surfen, teilt Stadtrat Holger Poitsch (Freie Wähler) mit. Wie die Deutsche Telekom mitteilte, ist ab sofort die höhere Übertragungsrate nun auch in der Stadtmitte von Großröhrsdorf freigeschaltet. Damit seien Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s im Download und 40 MBit/s im Upload für Internetanschlüsse möglich. „Besonders die Industrie wird dadurch besser vernetzt, aber auch Privathaushalte können davon profitieren“, so Holger Poitsch. Auch in Bretnig und Kleinröhrsdorf seien bis zu 100 MBit/s möglich. Auch die Masseneistraße (bisher meist nur mit 2 000 MBit/s am Netz) könne jetzt zwischen 50 000 und 100 000 Euro erreichen. Andere Teile der Stadt waren schon recht gut versorgt.

So kommt das schnelle Netz ins Haus: Auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler wird das Kupfer- durch Glasfaserkabel ersetzt. Das sorgt für erheblich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Die Verteiler werden zu Multifunktionsgehäusen (MFG) umgebaut. Die großen grauen Kästen am Straßenrand werden zu Mini-Vermittlungsstellen. Im MFG wird das Lichtsignal von der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt und von dort über das bestehende Kabel zum Anschluss des Kunden übertragen. Um die Kupferleitung schnell zu machen, kommt Vectoring zum Einsatz. Diese Technik beseitigt elektromagnetische Störungen. Dadurch werden höhere Bandbreiten erreicht. Ab der zweiten Jahreshälfte 2018 wird Super-Vectoring eingesetzt. Dann sind Geschwindigkeiten von bis zu 250 MBit/s möglich. Im Internet kann man auf www.telekom.de prüfen, welche Geschwindigkeit an seinem Anschluss möglich ist und ob man schon die passende Hardware (Router) hat. Der Antrag ist dann auch online möglich oder per Hotline: unter 0800 3301000. Dort einfach „Tarifwechsel“ sagen und warten bis sich ein Mitarbeiter meldet. Auch unter Telefon: 0351 4747651 ist das möglich – Kundennummer und Telefonnummer bereithalten. (szo)

zur Startseite