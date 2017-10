Rodewitz lädt zum Mühlencup Am Freitag und Sonnabend richtet der Kegelverein sein traditionelles Turnier aus.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Kegeln. Bereits zum 19. Mal führt der KV Blau- Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch den Rodewitzer Mühlencup durch. Am kommenden Freitag und Sonnabend werden mehr als 100 Kegelsportfreunde auf der modernen Zweibahn-Kegelanlage in Rodewitz erwartet. Wie immer geht es in den Kategorien Herren, Damen, Jugendliche unter 18 und unter 14 Jahren sowie Freizeit um die begehrten Pokale und Sachpreise für die drei Erstplatzierten. Auch für Sportfreunde, die nicht auf dem Podest landen, gibt es Preise. Schirmherr der Veranstaltung ist die Gemeinde Hochkirch.

Auch dieses Mal gibt es einen besonderen Hauptpreis, der für alle teilnehmenden Kategorien (außer U14) ausgelost wird. Der Preis wird im Rahmen der Siegerehrung am Samstag (19 Uhr) unter den Anwesenden Kegelsportlern vergeben.

Schon gut gebucht ist der Freitag. Für beide Tage, insbesondere für den Sonnabend, können sich noch Interessenten unter der Telefonnummer 035939-81588 bei Sportfreund Enrico Wolff anmelden. Beginn der Wettkämpfe ist am Freitag 14 Uhr und am Sonnabend 8 Uhr. (SZ)

