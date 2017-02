Rodelspaß zum Ferienabschluss

Der Feuerwehrverein in Rugiswalde hat am letzten Ferienwochenende eine besondere Überraschung für rodelbegeisterte Kinder und Jugendliche vorbereitet. Am Sonnabend, dem 25. Februar, ist ein Rodel-Nachmittag am Ortseingang von Rugiswalde geplant. Besucher können ab 13 Uhr mit ihren mitgebrachten Schlitten, Porutschern oder Lenkschlitten den Hang oberhalb des großen Parkplatzes hinunter sausen. Und damit die Besucher Kräfte sparen, organisiert der Feuerwehrverein sogar einen Motorschlitten. Damit können sich Kinder und Erwachsene wieder auf den Berg hinauf ziehen lassen. Die Rugiswalder hoffen nun nur noch, dass der Winter sie bis dahin nicht im Stich lässt. Denn Meteorologen sagen Plusgrade und viel Regen voraus. (SZ/kat)

