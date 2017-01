Rodeln mit Musik und im Fackelschein Für Sonnabend organisiert der Feuerwehrverein Nachtrodeln unter Flutlicht. Noch mehr steht auf seinem Programm.

Christian Quosdorf, Vorsitzender des Feuerwehrvereins. © Dietmar Thomas

Endlich können die Mitglieder des Harthaer Feuerwehrvereins eine langgehegte Idee umsetzen. Sie und der Verein Jugend aktiv Harthe laden für Sonnabend zum Nachtrodeln unter Flutlicht auf die Henne ein. Dabei handelt es sich um den Rodelberg an der Steinaer Straße am Ortsausgang von Hartha. Die Vereinsmitglieder werden von 17 bis 21 Uhr mit Musik für Stimmung sorgen. Außerdem bieten sie wärmende Getränke wir Tee, Glühwein oder Kinderpunsch an. Für Hungrige gibt es eine Roster. Außerdem wird der Rodelberg mit einem Strahler und je nach Wetterlage mit Fackeln ausgeleuchtet. „Der Berg ist in den letzten Tagen gut eingerodelt worden, sodass wir ihn nicht extra präparieren müssen“, sagte Vereinsvorsitzender Christian Quosdorf. Der Verein habe schon seit Jahren vor, eine Rodelparty zu organisieren. „Doch da gab es entweder gar keinen Schnee oder nur an den Wochentagen. Nun könnte es was werden“, sagte Quosdorf. Vor ein paar Jahren hatten die Mitglieder des Feuerwehrvereins eine Eisbahn auf dem Schützenplatz angelegt. Doch das ist nicht wieder geplant. Die Männer und Frauen sind das ganze Jahr über aktiv. Zum einen beteiligen sie sich am kulturellen Leben in der Stadt, in dem sie zum Beispiel am Tag der Einheit an der Freilichtbühne oder beim Weihnachtsmarkt präsent sind. Sie sind es auch, die den Florianstag mitorganisieren. Außerdem kümmern sie sich um die Kameradschaftspflege. (DA/je)

