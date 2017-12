Rodelbahn wird schon abgebaut Aus logistischen und Sicherheitsgründen muss die Bahn bereits ab dem heutigen Donnerstag rückgebaut werden.

Die Rodelbahn wird wieder abgebaut. Das eisige Vergnügen haben viele Gäste genutzt. © Kristin Richter

Großenhain. Mittwochabend konnten die letzten Rodler auf dem Frauenmarkt dem winterlichen Vergnügen ohne Schnee frönen. Ab dem heutigen Donnerstagvormittag muss die Rodelbahn aus logistischen und Sicherheitsgründen wieder abgebaut werden. 9 Uhr soll der Gerüstbau Linge aus Großthiemig mit dem Zerlegen der Bahn beginnen. Nur noch vor dem Fest hat die Firma Zeit dazu, heißt es aus dem Rathaus. Außerdem kann die Bahn nicht unbeaufsichtigt während der Feiertage stehenbleiben.

Für Alexander Waltinger, der die Rodelbahn im Auftrag der Stadt führte, war es wieder ein erfolgreiches Angebot. Sogar aus Chemnitz sollen Gäste extra wegen dieses Vergnügens nach Großenhain gekommen sie. „Die Nachfrage war wie in den Vorjahren, wir sind zufrieden“, so Waltinger. An zwei Tagen schneite es auf der Bahn, die ja ohne Schnee auskommt. Das hatte zur Folge, dass die Reifen schneller den Abhang hinunter pfiffen und der Bremsteppich auch nicht so gut stoppte. Doch auch damit sei man zurechtgekommen.

