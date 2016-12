Rodaer ist Trainer des Jahres Unter der Leitung von Reiner Kießler haben die deutschen Kanuten sieben Medaillen bei Olympia in Rio geholt.

Reiner Kießler aus Roda ist seit 2005 Chefbundestrainer der Kanuten. Ende Januar will er in den Ruhestand gehen. © Sebastian Schultz

Kanu-Bundestrainer Reiner Kießler ist „Trainer des Jahres“ 2016. Der 65-Jährige aus dem Nünchritzer Ortsteil Roda erhielt die vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) initiierte Ehrung am Sonntag bei der Gala „Sportler des Jahres“ in Baden-Baden. Unter Kießler wurden alleine bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro sieben Medaillen gewonnen, darunter vier goldene.

„Reiner Kießler ist seit mehr als 40 Jahren ein Trainer aus Leidenschaft, der nicht nur unerreichte Erfolge verbuchen kann, sondern im gesamten Sport, aber ganz speziell bei den Athletinnen und Athleten eine große Wertschätzung genießt“, sagte DOSB-Vizepräsident Ole Bischof. Kießler trug dazu bei, dass das deutsche Kanuteam seit der Wende ein Erfolgsgarant blieb.

Eine besondere Laudatio hielt Andreas Dittmer auf seinen früheren Trainer. „Nicht verordnen, sondern diskutieren und inhaltlich überzeugen“ sei die Devise des Trainers, sagte der dreifache Olympiasieger und achtmalige Weltmeister im Canadier. Er lobte den Coach für die Partnerschaft zu Sportlern und Kollegen. „Du genießt bei den Athleten eine sehr hohe Anerkennung“, sagte Dittmer. Das Vertrauen, das der Trainer den Athleten immer geschenkt habe, hätten sie stets eindrucksvoll wieder zurückgegeben.

Die Auszeichnung zum „Trainer des Jahres“ wird seit 2006 vergeben. Damit will der DOSB die Wertschätzung von Trainern in der Öffentlichkeit steigern. 2015 war der Bundestrainer der deutschen Paralympics-Alpinen, Justus Wolf, ausgezeichnet worden. (dpa/SZ)

zur Startseite