Rockstars der Lüfte Der Lausitzring wird wieder ein Flugplatz. Den Zuschlag bekam die Rennstrecke erst jetzt. Die Verzögerung hatte ihre Gründe.

Der Reiz des Lausitzrings: Direkt vor der Tribüne zeigt Matthias Dolderer seine Flugkünste und landet dann vor den Fans. Der Hangar befindet sich auch auf der Rennstrecke. © Robert Michael

Das Flugwesen ist eine komplizierte Sache. Das wissen auch die Betreiber des Lausitzrings. Die dürfen im September zum dritten Mal ihre Rennstrecke zum Flugplatz umbauen – für das Red-Bull-Air-Race. Der Kalender für die WM-Serie war bereits Anfang Januar veröffentlicht worden. Dabei fehlten die Ausrichter für zwei Termine in Europa. Die wurden jetzt nachgereicht: Porto in Portugal und Klettwitz mit dem Lausitzring am 16./17. September.

„Es dauert alles seine Zeit“, begründet Josef Meier die Verzögerung. „Eine Flugsportveranstaltung benötigt einen viel größeren Vorbereitungsaufwand als eine normale Motorsportveranstaltung“, sagt der Lausitzring-Geschäftsführer. Die Rennpiste wird zur temporären Start- und Landbahn umgebaut, Sicherheits-Standards müssen passen, Flugkorridore festgelegt sein. Diese Vorbereitungen liefen noch, als Anfang Februar in Abu Dhabi die ersten WM-Punkte vergeben wurden. Der Tscheche Martin Sonka gewann in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der deutsche Weltmeister Matthias Dolderer kam auf Rang vier.

Der Allgäuer hatte vergangenes Jahr am Lausitzring geschwärmt: „Es herrscht eine tolle Atmosphäre auf so einer Rennstrecke. Nirgendwo anders sind wir so nahe an den Zuschauern. Man fühlt sich fast wie ein Rockstar.“ Auch andere Piloten schwärmten. „Wir bekamen nur positive Reaktionen von den Piloten“, bestätigt Meier „und den rund 50 000 Besuchern.“

Wie sich die Luftrennen durch die Pylonen, die überdimensionalen Kegel, gerechnet haben, dazu sagen die Lausitzring-Betreiber nichts. „Das ist Sache von Ausrichter und Veranstalter Red-Bull-Air-Race“, erklärt Meier. „Wir stellen die Anlage zur Verfügung und unterstützen Red Bull als Co-Veranstalter.“ Beide Seiten haben Interesse an dieser Geschäftsbeziehung. Deshalb gab es nach den Vorjahresrennen immer Gespräche über die Zukunft der Luftsportveranstaltung am Ring.

Das Air Race gehört in diesem Jahr zu den drei großen Terminen für die Rennstrecke. Publikumsmagneten sollen zudem das Motorsportfestival und die Läufe zur Superbike-WM sein, bei denen der Lausitzring der Veranstalter sein wird. Eine neue Studie liefert nun Zahlen, welche wirtschaftlichen Effekte die Rennstrecke auf die Region hat. Im Vergleich zu 2015 konnte im Vorjahr der Bruttoumsatz um gut zehn Millionen Euro auf 31,2 Millionen Euro erhöht werden, was rund 604 Vollzeit-Arbeitsplätzen entspricht. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass in der strukturschwachen Region die Lausitzring-Angebote wohlwollend angenommen werden.

Allerdings sagt Meier auch: „Motorsport-Großveranstaltungen sind insgesamt betrachtet defizitär.“ Aufwendungen für Personal, Zuschauerinfrastruktur, Veranstaltungskosten können nicht direkt durch die Erlöse aus den Großereignissen gedeckt werden. „Der Hauptgeschäftsbereich unserer Betreibergesellschaft ist die Tagesvermietung, die tatsächlich Gewinne erzielt“, berichtet Meier. Damit werden Defizite der großen Termine ausgeglichen – und der Betrieb des Lausitzrings ermöglicht.

Die 17 Jahre alte Anlage braucht aber Auffrischungen und Investitionen. Das Land Brandenburg hatte vier Millionen Euro für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Allerdings seien für die wichtigsten Arbeiten laut Betreiber zehn Millionen nötig. Nicht nur das Flugwesen ist langwierig und kompliziert – auch das Finanzwesen.

