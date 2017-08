Rockstar am Lausitzring Red-Bull-Air-Race-Weltmeister Matthias Dolderer genießt beim Heimrennen vor allem eins: die Nähe zu den Fans.

So dicht dran wie nirgendwo sonst: Da macht der Überflieger Matthias Dolderer doch gern mal ein Selfie mit den Fans. © robert michael

Ein Film stimmt darauf ein, was wieder zum Lausitzring kommt: tollkühne Kerle in ihren fliegenden Kisten. „Geil, oder?“, fragt Matthias Dolderer bei einer Präsentation. Er bekommt zustimmendes Kopfnicken. Beim Red-Bull-Air-Race navigieren er und 13 weitere Piloten leichte und manövrierfähige Rennflugzeuge mit 370 Sachen und Fliehkräften bis zum Zehnfachen ihres Körpergewichts durch einen Parcours aus 25 Meter hohen Pylonen.

Ihm gelang das 2016 so gut wie keinem seiner Gegner. Der einzige Deutsche im Feld war Dolderer bereits seit 2009 und in der vergangenen Saison endlich auch der Beste der Welt. „Diesen Titel kann mir keiner nehmen“, sagt er. Daher wirkt der Tannheimer 2017 entspannter denn je. Jahrelang arbeitete er hart auf diesen Erfolg hin. „Eine große Last ist von mir gefallen. Daher bin ich jetzt relaxt und probiere, es nur noch zu genießen.“ Natürlich will der 46-Jährige den Titel verteidigen: „Dafür brauche ich den absoluten Tunnelblick.“

Unter der Budapester Brücke

Das entsprechende Flugzeug hat er: „Es lässt sich hervorragend steuern.“ Und die dazu passende Mannschaft auch, sie blieb zusammen. „Wir sind seit 2016 so gut wie nie aufgestellt, sehr motiviert und haben ständig neue Ideen.“ Das betrifft mentale Stärke, Organisation und Technik. Aber die Konkurrenten holen auf. Dolderer liegt mit 24 Punkten momentan auf Platz sechs. Kirby Chambliss aus den USA führt mit 40 Zählern. Ein Erfolg bringt 15 Punkte.

„Nichts ist garantiert, alles möglich“, sagt der Überflieger gern. Es klingt wie sein Mantra. Gleiches gilt für seine Lieblingsorte bei der Formel 1 der Lüfte: „Unser Monaco heißt Budapest. Es ist immer wieder sehr cool, unter der Brücke hindurchzufliegen.“ Aber nichts geht für ihn über sein Heimrennen am 16. und 17. September auf dem Lausitzring: „Das Wochenende ist gigantisch – ein tolles Gefühl, wenn man angefeuert und bejubelt wird wie ein Rockstar. Ich bin begeistert, dass mein Heimspiel 2017 erneut im Kalender steht.“ Es könnte das letzte sein. Die Betreiber verkaufen die Anlage zum 1. November an die Prüfgesellschaft Dekra.

Dieses Mal tritt der Autor des Buches „Kunstflugzeuge seit 1957“ in der Lausitz als Weltmeister an und hofft auf noch mehr Besucher als 2016. Da unterstützten ihn 50 000 Fans: „Ich freue mich auf viele Gäste, da sie mich extrem motivieren.“ Nur auf diesem Areal stehen die Hangars der Teams in der Boxengasse vor den Augen der Zuschauer. Außerdem gehen die Piloten aus dem Fahrerlager von der Start- und Landebahn ins Rennen. „Auf keiner anderen Station sind die Leute so dicht dran.“

Auch der Zeitpunkt kommt ihm entgegen. Dieses Mal ist der Lausitzring die siebente von acht Stationen – eine entscheidende Phase im Kampf um die WM. 2016 machte der deutsche Ultraleichtflugmeister von 1991 den Titel beim siebenten Lauf in Indianapolis perfekt – ein gutes Omen? „Da kommen tolle Erinnerungen. Die ersten zehn Minuten nach dem Sieg sind die schönsten der Welt gewesen. Dieses Gefühl lässt sich nicht beschreiben.“

Der Titel habe weder sein Leben noch ihn verändert, wie er meint. Es kämen einige Einladungen mehr, beispielsweise zum Wings for Life World Run in München oder Motorsportfestival am Lausitzring. Außerdem schaut er sich an, wie es in anderen Rennserien funktioniert, was die Air Racer übernehmen können. Ansonsten baut Dolderer auf die gleichen Erfolgsfaktoren wie 2016. Da erzielte der deutsche Motorkunstflugmeister von 2008 mit höchster Konzentration beständig gute Ergebnisse. Dazu gesellt sich die Routine: „Es gibt eben keinen 20-Jährigen mit Tausenden Flugstunden.“

Über der Bregenzer Bucht

Dolderer navigiert auch zum Geldverdienen bei ungewöhnlichen Ereignissen. 2016 malte der ambitionierte Rad- und Skifahrer in Aserbaidschan Figuren in die Luft. 2017 beeindruckte er schöne Frauen. Der Hobby-Tennisspieler gab bei der Vorarlberger Misswahl ein achtminütiges Gastspiel über der Bregenzer Bucht. Er reist um die Welt, hat dabei „den besten Blick“ – auch auf Porto. Die Stadt steht erstmals seit 2009 wieder im Air-Race-Kalender. Am Wochenende stehen die Pylonen im Douro River.

Fliegen und Tannheim bilden die beiden Pole in Dolderers Leben – die große Wiese in der Heimat und die weite Welt. „Nichts verbindet beides besser als ein kleines Flugzeug.“ Da wirken dann wieder Fliehkräfte auf ihn, die Dolderer als geil bezeichnet und Otto-Normal-Verbraucher extrem belastend finden. „Nehme ich im Doppelsitzer einen mit und erreiche mal das Achtfache des Körpergewichts, kann ihm schon schwarz vor Augen werden.“

