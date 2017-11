Rocklegenden nur Pfingstsonnabend Ursprünglich sollten Karat, City und Co. gleich an zwei Abenden den Hutberg bespielen. Das hat sich nun geändert.

Musiker von Karat, City und den Puhdys: Sind die Rocklegenden und spielen am Pfingstsonnabend auf der Kamenzer Hutbergbühne. © dpa/ Jan Woitas

Die „Rocklegenden“ kommen 2018 nach Kamenz. Ex-Puhdy Maschine sowie die Bands City und Karat haben sich wieder für eine besondere Tour zusammengetan. Dazu gesellt sich Special Guest Matthias Reim. Eigentlich waren für die Hutbergbühne sogar gleich zwei Open Airs geplant. Doch nun wurde der Pfingstsonntag vorsorglich abgesagt. „Wer bereits Tickets dafür in den SZ-Treffpunkten erworben hat, kann diese hier auch wieder umbuchen auf Sonnabend beziehungsweise stornieren lassen“, heißt es aktuell.

Hintergrund für den abgesagten Sonntag ist wohl auch die Vielzahl der Rocklegenden-Konzerte. Bis zum 8. Juni 2018 stehen bereits jetzt 21 weitere Konzerte der Tour deutschlandweit fest. Von Hamburg bis Berlin , von Oberhausen bis Ralswiek, von Frankfurt bis Stuttgart treten die Bands gemeinsam auf. Und außerdem in der unmittelbaren Kamenzer Einzugsregion in Riesa, Chemnitz, Schwarzenberg oder Dresden. Letzteres Open Air findet nur 13 Tage nach dem Kamenz-Auftritt statt. (if)

zur Startseite