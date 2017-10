Rockig, tierisch, blitzender Chrom

Die Band Electrona spielt am Sonnabend zur Kamenzer Rocknacht. © PR

Ganz unterschiedlich sind die Angebote für dieses sonnige Herbstwochenende. So feiert das Kamenzer Bowlingcenter eine Rocknacht. Imposante Greifvögel fliegen letztmals in diesem Jahr in Lawalde. Und in Dresden laden schicke Oldtimer in den Alberthafen ein. Hier kommen unsere sieben Tipps für das Wochenende.

