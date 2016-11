Rockgeiger kehrt im Teichhaus ein Der Musiker Hans die Geige eröffnet seine Tour traditionell in Ottendorf. Mit dem Konzert wird ein guter Zweck verfolgt.

Der Musiker Hans die Geige ist am Freitag im „Alten Teichhaus“ zu Gast. © Amare Pix

Es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu und einer alten Tradition folgend, bedeutet diese Tatsache, dass es rockig wird im Ottendorfer Teichhaus. Denn der Musiker Hans die Geige beginnt wie jedes Jahr seine Weihnachtstour in der Großgemeinde.

Hans selbst kündigt für das Konzert, das am morgigen Freitag stattfindet, winterliche Melodien, gesangliche Duette, ein neues Bühnenbild mit passendem Licht-Ambiente und nicht zuletzt brandneue Live-Hörproben an. Denn: Er hat nicht nur seine Single „Kaminzeit“ im Gepäck. Der Rockgeiger arbeitete seit Juli an zwei neuen CDs für Kinder. „Sing mit“ lautet der Titel des erst am heutigen Donnerstag veröffentlichten Albums. Es enthält Weihnachtslieder, die bei Kindern sehr beliebt sind. Hans hat sie liebevoll neu arrangiert, überaus einfühlsam interpretiert und konnte sich von Anfang an der Mitwirkung großartiger Musiker-Kollegen sicher sein. Hinzu kommt, dass der Künstler mit diesem Album auch einen guten Zweck verfolgt. Denn zwei Euro jedes verkauften Albums kommen der Stiftung „Roter Keil“ zugute. Diese setzt sich für Kinder gegen Armut, Missbrauch und Gewalt ein.

Bereits im Herbst zeigte der Rockgeiger, dass er ein großes Herz hat und sich vielseitig für den guten Zweck engagiert. Am „Rocker-Stammtisch 2016“ in Braunsdorf versprach er öffentlich vor 200 Fans, Freunden und Kollegen, dass er zehn Prozent seiner Weihnachtstour-Einnahmen zugunsten der Deutschen Krebshilfe spenden werde. Somit unterstützt jeder Konzertgast, der am Freitag im Teichhaus dabei ist, auch dieses Anliegen und darf sich zudem auf einen humorvollen Abend mit Hans die Geige freuen. (ste)

Das Konzert im „Alten Teichhaus“ von Ottendorf-Okrilla beginnt am Freitag um 20.30 Uhr. Einlass ist bereits 18 Uhr. Die Tickets kosten 15 Euro und können telefonisch unter 035205 5280 reserviert werden.

