Rock trifft Klassik Im Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen spielt die Neue Lausitzer Philharmonie am Sonntagabend einen Deep-Purple-Abend. Wem nicht nach Klassik ist, der kann sich schon mal auf Feiern am Wochenende vorbereiten. Tipps gibt es im www.sz-veranstaltungskalender.com.

© Marlies Kross

Zu einem besonderen Konzert lädt die Neue Lausitzer Philharmonie für Sonntag, um 19.30 Uhr, ins Deutsch-Sorbische Volkstheater (Großes Haus, Seminarstraße 12) ein: PhilRock(t) – Deep-Purple-Abend. Als 1969 Rock noch ein wildes, rebellisches Abenteuer war, führte Jon Lord mit Hilfe von Deep Purple und dem Royal Philharmonic Orchestra sein „Concerto for Group and Orchestra“ auf: Das „Concerto“ ist eine Symphonie, in der eine Rockband und ein klassisches Orchester musikalisch zusammentreffen. Außerdem erklingen in der Reihe „Unterhaltungskonzert“ am Sonntag Werke von Dvorák und Jon Lord. Karten kosten ab 15 Euro.

